Большунов и Ретивых примут участие в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене
16:38
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто примет участие в командном спринте на этапе Кубка мира.
«Завтра командный спринт, скорее всего, не будет стартовать Терентьев. В команде побегут Большунов и Ретивых», — сказал Бородавко «Чемпионату».
В субботу, 18 декабря, Глеб Ретивых занял шестое место в спринте на четвертом этапе Кубка мира. Александр Терентьев выбыл с гонки на стадии полуфинала, а Александр Большунов не прошел квалификацию.
В воскресенье, 19 декабря, пройдут мужские и женские командные спринты, которые завершат четвертый этап Кубка мира.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4549615-aleksandr-bolshunov-i-gleb-retivyh-primut-uchastie-v-komandnom-sprinte-v-drezdene.html
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