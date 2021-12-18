Большунов и Ретивых примут участие в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто примет участие в командном спринте на этапе Кубка мира.

«Завтра командный спринт, скорее всего, не будет стартовать Терентьев. В команде побегут Большунов и Ретивых», — сказал Бородавко «Чемпионату».

В субботу, 18 декабря, Глеб Ретивых занял шестое место в спринте на четвертом этапе Кубка мира. Александр Терентьев выбыл с гонки на стадии полуфинала, а Александр Большунов не прошел квалификацию.

В воскресенье, 19 декабря, пройдут мужские и женские командные спринты, которые завершат четвертый этап Кубка мира.