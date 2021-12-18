Панжинский: «Большунов не будет радовать победами в этом сезоне, но на Олимпиаде его готовность будет хорошей»
Серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский прокомментировал выступление Александра Большунова на этапах Кубка мира.
«Возможно, Александр не будет нас радовать большим количеством побед в этом сезоне, но уверен, что на Олимпийских играх его готовность будет хорошей и он проведет отличные гонки, — цитирует Панжинского ТАСС. — Сейчас прежней стабильности у него нет, это явно связано с тем, что во время подготовительного периода он столкнулся с проблемами — с болезнями и операциями.
Но при этом он побеждал в Финляндии, неплохо выступил в Норвегии. Затем вновь помешала простуда, возможно, на прошлой неделе в Давосе он зря пробежал гонку. Тревоги быть не должно, уверен, Саша еще покажет себя очень ярко в этом сезоне и порадует нас".
Большунов в субботу, 18 декабря, не смог пройти квалификацию спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Дрездене.
24-летний лыжник занимает третье место в общем зачете турнира, набрав 214 очков.
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