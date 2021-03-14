«Мы это сделали». Большунов сфотографировался с хрустальными глобусами

Российский лыжник Александр Большунов сфотографировался со своей невестой Анной Жеребятьевой и призами за победу на Кубке мира в сезоне-2020/21.

Большунов одержал победу в общем зачете Кубка мира и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете дистанционных гонок.

«Мы это сделали», — написал Большунов в соцсети.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний россиянин также впервые в карьере стал чемпионом мира, победив в Оберстдорфе в скиатлоне.