«Мы это сделали». Большунов сфотографировался с хрустальными глобусами
19:37
Российский лыжник Александр Большунов сфотографировался со своей невестой Анной Жеребятьевой и призами за победу на Кубке мира в сезоне-2020/21.
Большунов одержал победу в общем зачете Кубка мира и выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачете дистанционных гонок.
«Мы это сделали», — написал Большунов в соцсети.
Напомним, в текущем сезоне 24-летний россиянин также впервые в карьере стал чемпионом мира, победив в Оберстдорфе в скиатлоне.
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