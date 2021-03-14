Большунов заработал почти 200 тысяч евро на этапах Кубка мира в сезоне-2020/21

Обладатель «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2020/21 Александр Большунов заработал по итогам Кубка мира почти 200 тысяч евро призовых. Российский лыжник заработал 219,5 тысячи швейцарских франков (или 197,4 тысячи евро).

Второе место по сумме призовых занял норвежец Йоханнес Клебо (68,3 тысячи евро), третье — россиянин Иван Якимушкин (51,9).

Россиянка Юлия Ступак, занявшая второе место в общем зачете, по итогам сезона заработала 100,3 тысячи евро, показав третий результат. Самой богатой стала обладательница «Большого хрустального глобуса» у женщин американка Джессика Диггинс (141,6), третьей по сумме призовых — шведка Эбба Андерссон (81,9).