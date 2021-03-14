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Свищев предлагает представить Большунова к государственной награде за выигрыш Кубка мира

19:59

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал представить Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира. Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус по итогам сезона, награждение состоялось сегодня, 14 марта.

«Поздравляем Александра, — цитирует ТАСС Свищева. — Он добился результата, несмотря на то, что происходит — гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10900661

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