Свищев предлагает представить Большунова к государственной награде за выигрыш Кубка мира

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал представить Александра Большунова к государственной награде за победу в Кубке мира. Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус по итогам сезона, награждение состоялось сегодня, 14 марта.

«Поздравляем Александра, — цитирует ТАСС Свищева. — Он добился результата, несмотря на то, что происходит — гонения, притеснения, обвинения. Несмотря на нападки на российский спорт, человек собрал волю в кулак вместе со всей командой и федерацией и добился успеха. Считаю, что надо отметить это на государственном уровне, предлагаю представить его к государственной награде».