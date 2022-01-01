Общий зачет «Тур де Ски» после женского спринта: Непряева вышла в лидеры
17:06
Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе. Это позволило ей выйти в лидеры общего зачета.
Всего в рамках многодневки состоится шесть гонок. Заключительные два старта пройдут в итальянском Валь-ди-Фьемме 3 и 4 января.
Общий зачет
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 53.40
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 0.34
3. Джессика Диггинс (США) — 0.38
4. Татьяна Сорина (Россия) — 0.46
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