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Общий зачет «Тур де Ски» после женского спринта: Непряева вышла в лидеры

17:06
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Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе. Это позволило ей выйти в лидеры общего зачета.

Всего в рамках многодневки состоится шесть гонок. Заключительные два старта пройдут в итальянском Валь-ди-Фьемме 3 и 4 января.

Общий зачет

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 53.40

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — отставание 0.34

3. Джессика Диггинс (США) — 0.38

4. Татьяна Сорина (Россия) — 0.46

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Иван Шитик все материалы автора
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