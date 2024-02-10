Егор Сорин: «10-е место — это результат не для Татьяны. Сегодня был не ее день»
Тренер Егор Сорин прокомментировал для «СЭ» результат своей жены Татьяны Сориной в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.
Сорина заняла в гонке 10 место и не пришла на церемонию награждения, на которой чествуют десятку лучших спортсменов.
— Почему Татьяна не пришла на церемонию награждения?
— После финиша очень плохо себя чувствовала. Поэтому пошла сразу домой.
— Как у нее состояние? Находит ли уже свои кондиции?
— Состояние плавающее. День — хорошо, день — плохо. Сегодня был не ее день явно. Слишком высокий темп задала со старта. Надо было все-таки поспокойнее начинать. Не готова еще быстро начинать гонку. Поэтому не очень хорошо получилось.
— Попадание в топ-10 — это ведь уже результат, разве нет?
— Думаю, что это результат не для Татьяны, — сказал Сорин «СЭ».