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10 февраля, 11:03

Егор Сорин: «10-е место — это результат не для Татьяны. Сегодня был не ее день»

Егор Сорин оценил 10-е место Татьяны в скиатлоне на Спартакиаде 2024
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Егор Сорин прокомментировал для «СЭ» результат своей жены Татьяны Сориной в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

Сорина заняла в гонке 10 место и не пришла на церемонию награждения, на которой чествуют десятку лучших спортсменов.

— Почему Татьяна не пришла на церемонию награждения?

— После финиша очень плохо себя чувствовала. Поэтому пошла сразу домой.

— Как у нее состояние? Находит ли уже свои кондиции?

— Состояние плавающее. День — хорошо, день — плохо. Сегодня был не ее день явно. Слишком высокий темп задала со старта. Надо было все-таки поспокойнее начинать. Не готова еще быстро начинать гонку. Поэтому не очень хорошо получилось.

— Попадание в топ-10 — это ведь уже результат, разве нет?

— Думаю, что это результат не для Татьяны, — сказал Сорин «СЭ».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Егор Сорин
Татьяна Сорина (Алешина)
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