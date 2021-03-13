Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Александр Тихонов прокомментировал победу Большунова в масс-старте в Энгадине

18:45
Теги:

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в классическом масс-старте на 15 километров на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Саша — молодец, видит, что есть запас сил, не стал никого ждать, тянуть до последнего километра, сам стал хорошо работать. Создал отрыв, — приводит слова Тихонова «Советский спорт». Если б он подустал, тогда бы шел в толпе, и уже победу разыграл бы на последнем километре. А если чувствуешь, что есть силы, в себе уверен, чего тянуть? Правильно Саша сделал, что убежал от всех».

Второе место с отставанием в 18,4 секунды занял норвежец Йоханнес Клебо, замкнул тройку его соотечественник Пол Голберг.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/ski/articles/2:977671

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир