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Хейди Венг: «Ступак просто сильнее меня»

19:27
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Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала выступление в масс-старте на 10 км на Кубке мира в Энгадине.

«Я очень довольна. Я заметила с самого начала, что эта «десятка» будет для меня тяжелой. Рада, что не отстала. Ступак просто-напросто сильнее меня. Мне хватило работы с тем, чтобы удержать свою позицию. Я очень довольна. Она намного лучше меня. Я висела на ниточке, так сказать, с самого старта и рада, что она не порвалась до финиша», — цитирует NRK Венг.

13 марта Венг заняла второе место в масс-старте. Россиянка Юлия Ступак стала победительницей, тройку замкнула шведка Эбба Андерссон.

Дополнительная информация:

https://www.nrk.no/sport/johaug-matte-trekke-seg-fra-verdenscupavslutninga-1.15415819

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