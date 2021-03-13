Хейди Венг: «Ступак просто сильнее меня»

Норвежская лыжница Хейди Венг прокомментировала выступление в масс-старте на 10 км на Кубке мира в Энгадине.

«Я очень довольна. Я заметила с самого начала, что эта «десятка» будет для меня тяжелой. Рада, что не отстала. Ступак просто-напросто сильнее меня. Мне хватило работы с тем, чтобы удержать свою позицию. Я очень довольна. Она намного лучше меня. Я висела на ниточке, так сказать, с самого старта и рада, что она не порвалась до финиша», — цитирует NRK Венг.

13 марта Венг заняла второе место в масс-старте. Россиянка Юлия Ступак стала победительницей, тройку замкнула шведка Эбба Андерссон.