Александр Легков: "Большунов - идол для меня"

Российский лыжник Александр Легков сказал, что восхищается своим соотечественником Александром Большуновым.

– Я не знаю, как он тренируется, но у меня в голове такая картина сложилась – он работает на тренировках с утра до вечера и думает только об этом. Честно скажу, Большунов для меня – идол, - сказал Легков. - Потому что я и сам много работал, но он, кажется, делает это в двойном по сравнению со мной объеме. К тому же он настоящий универсал. Я вот не мог позволить себе бегать спринты. (Андрей Шитихин)

Полностью интервью Александра Легкова - здесь.