Александр Легков: "Большунов - идол для меня"

Российский лыжник Александр Легков сказал, что восхищается своим соотечественником Александром Большуновым.
– Я не знаю, как он тренируется, но у меня в голове такая картина сложилась – он работает на тренировках с утра до вечера и думает только об этом. Честно скажу, Большунов для меня – идол, - сказал Легков. - Потому что я и сам много работал, но он, кажется, делает это в двойном по сравнению со мной объеме. К тому же он настоящий универсал. Я вот не мог позволить себе бегать спринты. (Андрей Шитихин)
Полностью интервью Александра Легкова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/lyzhnye-gonki-aleksandr-legkov-pro-aleksandra-bolshunova-i-mma-intervyu-1531903/
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