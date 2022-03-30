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Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжники Большунов и Терентьев выиграли золото в командном спринте на чемпионате России
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото AFP

Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Большунов и Терентьев пробежали финальную гонку за 18 минут и 2 секунды.

Второе место заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев с отставанием в 6 секунд. На третьей строчке — Андрей Феллер и Владимир Фролов, проигравшие чемпионам 10,9 секунды.

В женском командном спринте победу одержали Наталья Непряева и Светлана Николаева.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
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