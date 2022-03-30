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Вяльбе: «Никто не выигрывает от отстранения российских спортсменов»

Вяльбе заявила, что ни одна сторона не выигрывает от отстранения российских спортсменов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никто не получит выгоды от отстранения российских спортсменов.

«Мне всегда смешно, когда какая-то страна или Евросоюз вводит против России определенные санкции, потому что этим они стреляют, допустим, нам в правую ногу, а себе — в левую. Кому от этого больнее и тяжелее, вообще непонятно. Так же и с отстранением спортсменов. Никто от этого не выигрывает», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.

Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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