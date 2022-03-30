Вяльбе: «Никто не выигрывает от отстранения российских спортсменов»

Вяльбе заявила, что ни одна сторона не выигрывает от отстранения российских спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что никто не получит выгоды от отстранения российских спортсменов.

«Мне всегда смешно, когда какая-то страна или Евросоюз вводит против России определенные санкции, потому что этим они стреляют, допустим, нам в правую ногу, а себе — в левую. Кому от этого больнее и тяжелее, вообще непонятно. Так же и с отстранением спортсменов. Никто от этого не выигрывает», — сказала в интервью каналу «Россия 24» Вяльбе.

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.