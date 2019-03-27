Алекс Харви: "Русские лыжники не хотят держаться за спинами соперников, поэтому их легко побеждать"

Канадский лыжник Алекс Харви заявил, что российские лыжники не любят держаться за спинами соперников во время гонок. 30-летний спортсмен также добавил, что россиян легко побеждать из-за этого тактического просчета.

- Вам не нужно уговаривать Большунова лидировать в гонке. Он сам делает это в спринте, в масс-старте, на дистанции 50 километров, 10 километров, - приводит слова Харви Fasterskier. - Вам не надо его уговаривать, ведь он просто не хочет... Русские лыжники не хотят оставаться за спинами соперников. Поэтому их довольно легко победить.

Напомним, Харви обошел Александра Большунова на финише гонки преследования на этапе Кубка мира в канадском Квебеке и завоевал серебро. Россиянин остался с бронзой, золото выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

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