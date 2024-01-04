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Сегодня, 11:15

Тур де Ски: где смотреть трансляции гонок сегодня

4 января в Давосе пройдут две гонки преследования в рамках Тур де Ски
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Норвежский лыжник Харальд Амундсен.
Харальд Амундсен.
Фото AFP

4 января, в четверг, пройдут гонки преследования среди мужчин и женщин классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 в Давосе (Швейцария).

Смотреть бесплатно видеотрансляцию гонок преследования можно будет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир женского старта на 20 километров начнется в 12.40 по московскому времени. Трансляция мужской гонки на 20 км стартует в 14.55. В прямом эфире гонки преследования также покажут на телеканале «Матч Арена».

Следить за ключевыми событиями гонок Тур де Ски сезона 2023 / 2024 можно с помощью матч-центра «СЭ».

С 30 декабря по 7 января ежегодно проходит многодневная лыжная гонка Тур де Ски в Тоблахе, Давосе и Валь-ди-Фьемме.

Тур де Ски
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