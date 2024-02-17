Клебо и Сундлинг выиграли спринт на этапе Кубка мира в США
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо и шведка Юнна Сундлинг стали победителями спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Миннеаполисе (США).
Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 54,24 секунды. Вторым с отставанием 0,27 секунды стал итальянец Федерико Пеллегрино. Третье место завоевал норвежец Ховард Таугбель (+1.21).
Сундлинг пробежала женский спринт за 3 минуты 6,40 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Линн Сван, отставшая от лидера на 0,95 секунды. Третье место в активе норвежки Кристин Скистад (+2,68).
Лыжные гонки
Кубок мира. 11-й этап. Миннеаполис (США)
Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.54,24
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,27
3. Ховард Таугбель (Норвегия) — +1,21
Спринт. Женщины
1. Юнна Сундлинг (Швеция) — 3.6,40
2. Линн Сван (Швеция) — +0,95
3. Кристин Шистад — +2,68