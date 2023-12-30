Кубок мира по лыжным гонкам: расписание и где смотреть трансляции Тур де Ски 2024 в Тоблахе

С 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 в Тоблахе (Италия). «СЭ» публикует информацию о расписании стартов и времени начала соревнований (мск).

В прямом эфире смотреть видеотрансляции гонки этапа в Тур де Ски в Тоблахе можно на каналах «Матч Арена» и «Евроспорт 1», а также по подписке в сервисе EurosportPlayer и на сайте sportbox.ru.

Расписание гонок Тур де Ски 2023 / 2024 в Тоблахе с 30 декабря по 1 января

30 декабря, суббота

14.00. Женский спринт (свободный стиль). Квалификация

14.38. Мужской спринт (свободный стиль). Квалификация

16.30. Женский спринт (свободный стиль). Финал

17.00. Мужской спринт (свободный стиль). Финал

31 декабря, воскресенье

14.15. Женская индивидуальная гонка 10 км (классический стиль)

17.00. Мужская индивидуальная гонка 10 км (классический стиль)

1 января, понедельник

12.00. Мужская гонка преследования 20 км (свободный стиль)

14.30. Женская гонка преследования 20 км (свободный стиль)

Следить за ключевыми событиями гонок в Тоблахе можно с помощью матч-центра «СЭ».