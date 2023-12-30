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Сегодня, 13:30

Кубок мира по лыжным гонкам: расписание и где смотреть трансляции Тур де Ски 2024 в Тоблахе

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тоблах.
Фото Global Look Press

С 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года пройдет пятый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024 в Тоблахе (Италия). «СЭ» публикует информацию о расписании стартов и времени начала соревнований (мск).

В прямом эфире смотреть видеотрансляции гонки этапа в Тур де Ски в Тоблахе можно на каналах «Матч Арена» и «Евроспорт 1», а также по подписке в сервисе EurosportPlayer и на сайте sportbox.ru.

Расписание гонок Тур де Ски 2023 / 2024 в Тоблахе с 30 декабря по 1 января

30 декабря, суббота

  • 14.00. Женский спринт (свободный стиль). Квалификация
  • 14.38. Мужской спринт (свободный стиль). Квалификация
  • 16.30. Женский спринт (свободный стиль). Финал
  • 17.00. Мужской спринт (свободный стиль). Финал

31 декабря, воскресенье

  • 14.15. Женская индивидуальная гонка 10 км (классический стиль)
  • 17.00. Мужская индивидуальная гонка 10 км (классический стиль)

1 января, понедельник

  • 12.00. Мужская гонка преследования 20 км (свободный стиль)
  • 14.30. Женская гонка преследования 20 км (свободный стиль)

Следить за ключевыми событиями гонок в Тоблахе можно с помощью матч-центра «СЭ».

Тур де Ски
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