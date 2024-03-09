Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Драммене
12 марта в Драммене пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
12 марта в норвежском городе Драммен пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмены выступят в мужском и женском спринтах.
Смотреть видеотрансляции гонок можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 14-й этап Кубка мира также будет транслироваться на Евроспорте. Следите за выступлениями лыжников в Норвегии с помощью матч-центра «СЭ».
Расписание гонок 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене
- 12 марта. 14.00 (мск). Женский спринт классическим стилем
- 12 марта. 16.00 (мск). Мужской спринт классическим стилем
Лидером мужского личного зачета является норвежец Харальд Амундсен (2082 очка). Женский зачет возглавляет американка Джессика Диггинс (2268).
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