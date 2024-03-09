Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Драммене

12 марта в Драммене пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам

12 марта в норвежском городе Драммен пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмены выступят в мужском и женском спринтах.

Смотреть видеотрансляции гонок можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 14-й этап Кубка мира также будет транслироваться на Евроспорте. Следите за выступлениями лыжников в Норвегии с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание гонок 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

12 марта. 14.00 (мск). Женский спринт классическим стилем

12 марта. 16.00 (мск). Мужской спринт классическим стилем

Лидером мужского личного зачета является норвежец Харальд Амундсен (2082 очка). Женский зачет возглавляет американка Джессика Диггинс (2268).

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