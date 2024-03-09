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9 марта, 09:30

Кубок мира: расписание гонок и где смотреть трансляции этапа в Драммене

12 марта в Драммене пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Американская лыжница Джессика Диггинс.
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

12 марта в норвежском городе Драммен пройдет 14-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмены выступят в мужском и женском спринтах.

Смотреть видеотрансляции гонок можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 14-й этап Кубка мира также будет транслироваться на Евроспорте. Следите за выступлениями лыжников в Норвегии с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание гонок 14-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Драммене

  • 12 марта. 14.00 (мск). Женский спринт классическим стилем
  • 12 марта. 16.00 (мск). Мужской спринт классическим стилем

Лидером мужского личного зачета является норвежец Харальд Амундсен (2082 очка). Женский зачет возглавляет американка Джессика Диггинс (2268).

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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