Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию спринта

Трансляция спринта Кубок мира в Кэнморе на «Матч Арена» начнется в 22.55

10 февраля в канадском городе Кэнмор пройдут мужской и женский спринты свободным стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. Квалификация начнется в 20.30 по московскому времени, а финалы — в 23.00.

Смотреть в прямом эфире финалы спринта этапа Кубка мира в Кэнморе можно будет на канале «Матч Арена». Начало прямого эфира — в 22.55 мск. Следите за ключевыми событиями гонок с помощью матч-центра «СЭ».

Российские лыжники не принимают участие в Кубке мира в связи с санкциями от Международной федерации лыжного спорта (FIS). Впервые запрет на выступления был наложен 1 марта 2022 года, а в сентябре он был продлен на неопределенный срок.

В мужском личном зачете Кубка мира лидирует норвежский лыжник Харальд Амундсен. В женском зачете на первой строчке располагается американка Джессика Диггинс.

Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции