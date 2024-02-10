Лыжи
Кубок мира
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Главная
Лыжные гонки
Кубок мира

10 февраля, 16:00

Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию спринта

Трансляция спринта Кубок мира в Кэнморе на «Матч Арена» начнется в 22.55
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лыжница сборной США Джессика Диггинс.
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

10 февраля в канадском городе Кэнмор пройдут мужской и женский спринты свободным стилем в рамках 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. Квалификация начнется в 20.30 по московскому времени, а финалы — в 23.00.

Смотреть в прямом эфире финалы спринта этапа Кубка мира в Кэнморе можно будет на канале «Матч Арена». Начало прямого эфира — в 22.55 мск. Следите за ключевыми событиями гонок с помощью матч-центра «СЭ».

Российские лыжники не принимают участие в Кубке мира в связи с санкциями от Международной федерации лыжного спорта (FIS). Впервые запрет на выступления был наложен 1 марта 2022 года, а в сентябре он был продлен на неопределенный срок.

В мужском личном зачете Кубка мира лидирует норвежский лыжник Харальд Амундсен. В женском зачете на первой строчке располагается американка Джессика Диггинс.

Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции

0
Читайте также
Джикия рассказал о своем будущем в «Спартаке»
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию индивидуальной гонки

Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию масс-старта
Новости
RSS RSS
Все новости