Амундсен впервые выиграл Кубок мира по лыжным гонкам, обойдя Клебо

Сегодня, 17 марта, в Фалуне подошли к концу соревнования в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победителем общего зачета стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен.

После заключительного масс-старта он сохранил преимущество в 54 очка над идущим вторым пятикратным олимпийским чемпионом и четырехкратным обладателем Кубка мира из Норвегии Йоханнесом Клебо.

Это первая победа 25-летнего Амундсена в общем зачете Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачет

Мужчины. Итоговое положение

1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 2654 очка.

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2600.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 2106.