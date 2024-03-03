Норвежка Ставос стала первой в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти
Норвежская лыжница Кристин Ставос выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Спортсменка финишировала с отрывом в 0,76 секунды. Второй стала немка Колетта Ридзек. Бронзу завоевала Майя Дальквист из Швеции с отставание в 0,80 секунды.
Этап Кубка мира в Лахти проходит с 1 по 3 марта.
Кубок мира по лыжным гонкам. 9-й этап. Лахти (Финляндия)
Спринт, свободный стиль
Женщины. Финал. Топ-5
1. Кристин Ставос (Норвегия) — 3.00,86
2. Колетта Ридзек (Германия) +0,76
3. Майя Дальквист (Швеция) +0,80
4. Линн Сван (Швеция) +1,32
5. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,76
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