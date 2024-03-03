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3 марта, 15:32

Норвежка Ставос стала первой в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти

Алина Савинова
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Норвежская лыжница Кристин Ставос выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Спортсменка финишировала с отрывом в 0,76 секунды. Второй стала немка Колетта Ридзек. Бронзу завоевала Майя Дальквист из Швеции с отставание в 0,80 секунды.

Этап Кубка мира в Лахти проходит с 1 по 3 марта.

Кубок мира по лыжным гонкам. 9-й этап. Лахти (Финляндия)

Спринт, свободный стиль

Женщины. Финал. Топ-5

1. Кристин Ставос (Норвегия) — 3.00,86

2. Колетта Ридзек (Германия) +0,76

3. Майя Дальквист (Швеция) +0,80

4. Линн Сван (Швеция) +1,32

5. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,76

Колетта Ридзек
Кристин Ставос
Майя Дальквист
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