Норвежские лыжники выиграли все медали в пасьюте на пятом этапе «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Харальд Амундсен стал победителем гонки преследования на пятом этапе «Тур де Ски» в Давосе (Швейцария).
Норвежец преодолел 20-километровую дистанцию за 57 минут 57,7 секунды. Второе место занял его соотечественник Хенрик Деннестад (+0,5), третье — еще один представитель Норвегии Мартин Ниенге (+34,6).
«Тур де Ски»
5-й этап. Давос, Швейцария
Мужчины
20 км, гонка преследования
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — 57.57,7
2. Хенрик Деннестад (Норвегия) — +0,5
3. Мартин Ниенге (Норвегия) — +34,6
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