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Сегодня, 14:30

Кубок мира: где смотреть трансляцию спринта на этапе в Кэнморе

Спринты Кубка мира в Кэнморе покажут на канале «Матч Арена»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Американская лыжница Джессика Диггинс.
Джессика Диггинс.
Фото Global Look Press

13 февраля в канадском Кэнморе пройдут мужской и женский спринты десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/24. Женщины выйдут на старт в 18.30 по московскому времени, а мужчины — в 19.15 мск.

Видеотрансляции спринтов Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе 13 февраля покажут на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями стартов с помощью матч-центра «СЭ».

Российские лыжники не принимают участие в Кубке мира в связи с санкциями от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Норвежский лыжник Харальд Амундсен занимает первое место в мужском личном зачете Кубка мира с 1679 набранными очками. Американка Джессика Диггинс (1865) лидирует в женском зачете.

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