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3 марта, 15:42

Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти

Алина Савинова
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,99 секунды. Вторым финишировал Люка Шанава из Франции (+0,31 секунды). Тройку сильнейших замкнул швейцарец Валерио Гронд (+0,96).

Этап Кубка мира в Лахти проходил с 1 по 3 марта.

Кубок мира по лыжным гонкам. 9-й этап. Лахти (Финляндия)

Спринт, свободный стиль

Мужчины. Финал. Топ-5

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,99

2. Люка Шанава (Франция) +0,31

3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,96

4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,76

5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,78

Йоханнес Клебо
Люка Шанава
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