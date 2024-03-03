Клебо выиграл коньковый спринт на этапе Кубка мира в Лахти
Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал победителем спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти.
Он преодолел дистанцию за 2 минуты 43,99 секунды. Вторым финишировал Люка Шанава из Франции (+0,31 секунды). Тройку сильнейших замкнул швейцарец Валерио Гронд (+0,96).
Этап Кубка мира в Лахти проходил с 1 по 3 марта.
Кубок мира по лыжным гонкам. 9-й этап. Лахти (Финляндия)
Спринт, свободный стиль
Мужчины. Финал. Топ-5
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.43,99
2. Люка Шанава (Франция) +0,31
3. Валерио Гронд (Швейцария) +0,96
4. Эвен Нортуг (Норвегия) +1,76
5. Федерико Пеллегрино (Италия) +1,78
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