Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Осло

Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на 7-м этапе Кубка мира в Осло.

Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 49 минут 31 секунду.

Серебряным призером гонки стал еще один представитель Норвегии Тарьей Бе (+28,5 секунд, 1 промах). Тройку лидеров замкнул также норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1 минута 05,6 секунды; 1 промах).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Осло (Норвегия) с 1 по 3 марта. Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года.