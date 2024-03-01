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1 марта, 19:54

Легрейд стал победителем индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Осло

Алина Савинова
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Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл индивидуальную гонку на 7-м этапе Кубка мира в Осло.

Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 49 минут 31 секунду.

Серебряным призером гонки стал еще один представитель Норвегии Тарьей Бе (+28,5 секунд, 1 промах). Тройку лидеров замкнул также норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1 минута 05,6 секунды; 1 промах).

Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходит в Осло (Норвегия) с 1 по 3 марта. Российские биатлонисты отстранены от всех международных соревнований с марта 2022 года.

Биатлон
Тарьей Бе
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