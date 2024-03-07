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7 марта, 10:46

Призер Олимпийских игр лыжник Манифика объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
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Французский лыжник Морис Манифика объявил о завершении карьеры. Его последней гонкой станет масс-старт классическим стилем на 50 км на 13-м этапе Кубка мира в Осло.

«Я участвовал почти во всех битвах своего поколения. Когда я был маленьким, я даже не представлял, кем я стану. Я прошел долгий путь и пережил множество приключений с моими товарищами по команде и тренерами, которые стали моими друзьями», — написал 37-летний спортсмен в соцсети.

Манифика четыре раза становился бронзовым призером на Олимпийских играх — в Сочи-2014, Пхенчхане-2018 и Пекине-2022. Также на его счету одно серебро чемпионата мира-2015 и три бронзы на ЧМ.

Морис Манифика
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