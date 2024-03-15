Кубок мира: расписание и где смотреть трансляции гонок этапа в Фалуне

15 марта в Фалуне начнется этап Кубка мира по лыжным гонкам

15 марта в шведском городе Фалуне начнется заключительный, 15-й этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024. Спортсмены выступят в спринтах, масс-стартах и других гонках.

Смотреть видеотрансляции стартов в Фалуне можно будет на канале «Матч Арена». В прямом эфире 15-й этап Кубка мира также будет транслироваться на Евроспорте. Следите за выступлениями лыжников в Швеции с помощью матч-центра «СЭ».

Расписание гонок 15-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне

15 марта, пятница

14.15. Спринт классическим стилем, квалификация

16.45. Спринт классическим стилем, четвертьфиналы

16 марта, суббота

13.00. Женщины, 10 км, классический стиль

16.00. Мужчины, 10 км, классический стиль

17 марта, воскресенье

13.00. Мужской масс-старт 20 км, свободный стиль

16.15. Женский масс-старт 20 км, свободный стиль

Лидером мужского личного зачета является норвежец Харальд Амундсен (2227 очков). Женский зачет возглавляет американка Джессика Диггинс (2378).

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