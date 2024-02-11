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11 февраля, 16:00

Кубок мира в Кэнморе: смотреть трансляцию масс-старта

Масс-старты Кубка мира в Кэнморе покажут на «Матч Арена»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Американская лыжница Рози Бреннан.
Рози Бреннан.
Фото Global Look Press

11 февраля в канадском Кэнморе пройдут мужской и женский масс-старты десятого этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2023 / 2024. Женская гонка начнется в 20.00 по московскому времени. Мужчины выйдут на старт в 22.15.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляции масс-стартов Кубка мира в Канаде 11 февраля можно будет на канале «Матч Арена». Следите за ключевыми событиями гонок в матч-центре «СЭ».

Норвежский лыжник Харальд Амундсен занимает первое место в мужском личном зачете Кубка мира. Американка Джессика Диггинс лидирует в женском зачете.

Российские лыжники не принимают участие в Кубке мира в связи с санкциями от Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кубок мира в Кэнморе: расписание гонок и где смотреть трансляции

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