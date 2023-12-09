Шведка Рибом выиграла классический спринт на третьем этапе Кубка мира
Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей в спринте классическим стилем на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде.
В финальном забеге ее результат — 3 минуты 38,9 секунды.
В тройке сильнейших финишировали норвежка Кристин Скистад с отставнием 0,6 секунды и соотечественница Рибом Линн Сван (+0,8).
Кубок мира. Третий этап. Эстерсунд (Швеция)
Спринт (К). Женщины
Финал
1. Эмма Рибом (Швеция) 3.38,9
2. Кристин Скистад (Норвегия) +0,6
3. Линн Сван (Швеция) + 0,8.
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