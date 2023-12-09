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Сегодня, 17:05

Шведка Рибом выиграла классический спринт на третьем этапе Кубка мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Шведская лыжница Эмма Рибом стала победительницей в спринте классическим стилем на третьем этапе Кубка мира в Эстерсунде.

В финальном забеге ее результат — 3 минуты 38,9 секунды.

В тройке сильнейших финишировали норвежка Кристин Скистад с отставнием 0,6 секунды и соотечественница Рибом Линн Сван (+0,8).

Кубок мира. Третий этап. Эстерсунд (Швеция)

Спринт (К). Женщины

Финал

1. Эмма Рибом (Швеция) 3.38,9

2. Кристин Скистад (Норвегия) +0,6

3. Линн Сван (Швеция) + 0,8.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная Швеции по лыжным гонкам
Кристин Скистад
Линн Сван
Эмма Рибом
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