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Сегодня, 10:36

Норвежец Крюгер разочарован своим результатом на третьем этапе Кубка мира

Виктория Кравченко
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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал то, что швед Лео Йоханссон смог опередить его в концовке третьего этапа мужской эстафеты на Кубке мира в Елливаре (Швеция).

«Хоть это и не имело решающего значения с точки зрения результата, для меня было как пощечина то, что я не смог удержать преимущество», — приводит слова Крюгера Aftonbladet.

Ранее норвежец принял участие в мужской гонке с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках второго этапа Кубка мира и завершил гонку на четвертой позиции.

Симен Крюгер
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