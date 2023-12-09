Клебо одержал уверенную победу в классическом спринте на третьем этапе Кубка мира
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем в спринте классическим стилем на третьем этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он показал время 3 минуты 12,06 секунды.
Вторым финишировалего его соотечественник Эрик Вальнес, отстав от лидера на 3,35 секунды. Тройку сильнейших замкнул Джеймс Скунмэйкер из США с отставанием 4,8 секунды.
Лыжные гонки
Кубок мира. 3-й этап, Эстерсунд (Швеция)
Мужчины, спринт, классический стиль
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 3 минуты 12,06 секунд
2. Эрик Вальнес (Норвегия) +3,35
3. Джеймс Скунмэйкер (США) +4,80
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