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Сегодня, 17:31

Скистад победила в классическом спринте на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Норвежская лыжница Кристин Скистад стала победительницей в классическом спринте на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). 24-летняя спортсменка показала время 2 минуты и 49,39 секунды.

Второй пришла шведка Юнна Сундлинг +1,22 секунды. Третье место у норвежки Тириль Венг +1,83 секунды.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Женщины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Кристин Скистад (Норвегия) — 2.49,39

2. Юнна Сундлинг (Швеция) +1,22

3. Тириль Венг (Норвегия) +1,83

4. Лаура Гиммлер (Германия) +2,16

5. Хедда Амундсен (Норвегия) +4,56

6. Джулия Керн (США) +9,68

Кристин Скистад
Тириль Венг
Юнна Сундлинг
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