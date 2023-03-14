Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
Спортсмен показал время 2 минуты и 31,68 секунды. Вторым пришел его соотечественник Эрик Вальнес +1,79. Третье место у француза Ришара Жува +2,13.
Лыжные гонки
Кубок мира
Драммен, Норвегия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,68
2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,79
3. Ришар Жув (Франция) — 2,13
4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 2,20
5. Ларс Агнар Йельмесет (Норвегия) — 2,66
6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 4,81
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