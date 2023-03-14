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Сегодня, 17:43

Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира

Руслан Минаев
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

Спортсмен показал время 2 минуты и 31,68 секунды. Вторым пришел его соотечественник Эрик Вальнес +1,79. Третье место у француза Ришара Жува +2,13.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.31,68

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1,79

3. Ришар Жув (Франция) — 2,13

4. Ансгар Эвенсен (Норвегия) — 2,20

5. Ларс Агнар Йельмесет (Норвегия) — 2,66

6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 4,81

Йоханнес Клебо
Ришар Жув
Эрик Вальнес
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