Главный тренер и глава Федерации лыжных гонок России устраивает разбор полетов в связи с отсутствием медалей в женской сборной.

Женская разделка больших поводов для радости России не принесла. Прибавляет Наталья Непряева, высокое пятое место у Татьяны Сориной, но все-таки все мы ждем медали от женской команды. И президент ФЛГР Елена Вяльбе, конечно, тоже.

— Погода помешала?

— По Юле Ступак с самого начала по движениям было видно, что она не в форме. А к погоде какие вопросы? Остальные в другую бежали? Видели, как тяжело было американкам? Их водой поливали!

— Юля два дня назад была шикарна в командном спринте. Откуда такая разница за два дня?

— Ни Юля, ни Маркус не могут ничего объяснить. Думаю, говорить он будет уже после чемпионата. Сейчас не сделаешь ничего.

— Некоторые считают, что у вас с ним разлад. Вы где-то сказали, что недовольны тем, как он подвел свою группу к ЧМ.

— Я имею полное право высказать свое личное мнение. И да — его группа не готова к ЧМ. Юля — лидер, но сегодня я ее не вижу. Белов просто провалился. Трагедии из этого делать не надо. Надеюсь, Артем Мальцев завтра поправит ситуацию в этой команде. В любом случае виноваты не спортсмены. Они же не сами себя тренируют.

— Сам Крамер что говорит?

— Говорит, что не знает и вроде бы все делали правильно. Я думаю, они просто сделали недостаточно скоростной работы.

— Кроме Большунова, пока вообще никто себя не проявил.

— Мы судим по одной гонке. Давайте дождемся завтрашней мужской разделки. Хотя по группе Юрия Викторовича теперь говорить сложно, потому что эта трасса реально под Дениса Спицова. Очень надеялась на призы на 15 км. Он прям звенел!

— Почему его не поставили на скиатлон?

— Его профильная гонка все-таки конек. Там были достаточно жесткие условия по поводу следующих гонок, если не попадаешь в топ-6, и Юрий Викторович решил поберечь его на 15 км.

— Правильно ли мы поняли ваши слова по поводу того, что вы хотите забирать телефоны у спортсменов?

— На Олимпийские игры и чемпионаты мира я хочу забирать телефоны у спортсменов. А еще лучше — и в течение сезона забирать. Потому что, когда люди по пять часов в день проводят в соцсетях, то потом выходят на старт — и ни ногой, ни рукой. Кому нужны эти соцсети? Хочешь — ну, иди блогером. У меня ко многим есть вопросы такого плана.

— Может быть, кому-то это помогает расслабиться?

— Я вижу, как помогает. Они реально расслабленные. А чемпионат мира — не место для расслаблений. Едь домой — и расслабляйся. Становись блогером. Они, между прочим, большие деньги зарабатывают. Я не против. Будем искать тех, кто понимает.

— Это проблема российской команды?

— Я думаю, это общемировая проблема. Для всей молодежи. У которой уже крыша едет от этого всего.

Чемпионат мира. Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.06,9

4. Джессика Диггинс (США) — 1.12,0

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.13,8

6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.16,3

12. Наталья Непряева (Россия) — 1.53,2

28. Мария Истомина (Россия) — 2.41,7

29. Юлия Ступак (Россия) — 2.41,8