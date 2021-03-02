Йохауг разделала соперниц на десятке. Это выше, чем космос

Великая норвежка стала 12-кратной чемпионкой мира и может догнать по золоту Елену Вяльбе уже в субботу.

Чемпионат мира. Женщины

Гонка с раздельным стартом, 10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 23.09,8

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 54,2

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.06,9

4. Джессика Диггинс (США) — 1.12,0

5. Татьяна Сорина (Россия) — 1.13,8

6. Шарлотта Калла (Швеция) — 1.16,3

12. Наталья Непряева (Россия) — 1.53,2

28. Мария Истомина (Россия) — 2.41,7

29. Юлия Ступак (Россия) — 2.41,8

Весна в Оберстдорфе разбушевалась до такой степени, что многие девушки решили выйти на гонку в короткой форме. Лыжницы в велосипедках и футболках с коротким рукавом — такое увидишь нечасто. Трасса в таких условиях, как ни старались организаторы, все равно была далека от идеала. И это идеально для Терезы Йохауг — легкой и с невероятной частотой движений лыжницы. Хотя сейчас Тереза настолько сильна, что, кажется, выиграла бы любую гонку в любом месте, где бы она ни проводилась.

Сориной не хватило сил для бронзы

Интрига в разделке умерла фактически со старта. Если вообще в женских дистанционных гонках на этом чемпионате мира она существовала. Тереза Йохауг наращивала свое преимущество с каждой контрольной отсечкой, и уже к середине гонки выигрывала у всех более полуминуты, а на финише — почти целую минуту у ближайшей преследовательницы шведки Фриды Карлссон. Это — пропасть для разделки, все остальные места в которой разделили считаные секунды.

Сейчас об этом даже странно вспоминать, но еще в самом конце января на этапе Кубка мира в Фалуне Йохауг сумела обыграть в этой же дисциплине американка Джессика Диггинс. Сейчас норвежка абсолютно недостижима и выступает в какой-то своей лиге. Настолько, что Александр Легков даже в шутку отказался выходить с ней на старт. И не зря: например, если вспомнить результаты мужской квалификации в Оберсдорфе на этой же дистанции, то Йохауг бы выиграла у победителя — представителя Таиланда Марка Чанлунга — больше минуты. Впечатляет, правда?

Так что Йохауг теперь — 12-кратная чемпионка мира. Больше титулов за всю историю было у Елены Вяльбе (14) и Марит Бьорген (18). Соотечественницу Йохауг, по крайней мере, на этом чемпионате мира точно не догонит, а вот достижение Вяльбе вполне может повторить. Впереди эстафета и марафон, где Йохауг тоже — главная фаворитка.

Диггинс в этот раз была далека от борьбы с Йохауг, зато долгое время сражалась в протоколе с Татьяной Сориной — и казалось, что даже за медаль. Сорина со старта занимала место в топ-6, и в то время, как многие сбрасывали темп ближе к финишу, Татьяна стабильно гнула свою линию. За два километра до финиша ее отделяли от третьего места — вслед за Йохауг и Карлссон — всего семь секунд! Это — вполне отыгрываемая фора, тем более на тяжелейшем подъеме.

Сорину гнали к бронзе все наши тренеры, она стартовала позже других фаворитов и имела всю информацию. К сожалению, сил не хватило. На финише она отыграла всего секунду и заняла в итоге пятую позицию, пропустив вперед еще одну шведку Эббу Андерссон и Диггинс. Так что подиум в разделке получился точным повторением результатов скиатлона.

— У меня не было сильного запаса, хотела сразу работать с первых метров, — рассказала Сорина в эфире «Матч ТВ». — Хотела последний подъем отработать так, чтобы хватило, но, к сожалению, не получилось...

Непряева начала разгоняться

Сорина в любом случае проводит отличный чемпионат мира, финишировав в Топ-10 в обеих дистанционных гонках. Сейчас она, пожалуй, единственная лыжница в сборной, которая реально находится в своей лучшей форме и готова бороться если не с Йохауг, то со шведками и Диггинс — точно. Хотя Татьяна тоже подходила к чемпионату мира не безоблачно, получив разрыв связок на ноге за месяц с небольшим до Оберстдорфа.

Остальные россиянки пока, к сожалению, находятся совсем не в оптимальных кондициях. Юлия Ступак, которая в командном спринте смотрелась блестяще, в этот раз много уступала с самого старта и в итоге с трудом попала в топ-30, став вообще худшей в команде. Наталья Непряева медленно начала, на второй половине прибавила и в итоге могла даже попасть в десятку. 12-е место — пока лучший результат Непряевой на этом чемпионате мира, который дает надежду, что она действительно разгоняется.

Что касается Терезы, то она завоевала 12-й титул чемпионки мира. В эстафете она теоретически может догнать самого титулованного в истории чемпионатов мира мужчину — норвежца Питтера Нортуга (он 13-кратный чемпион мира). А субботнем марафоне Йохауг способа стать уже 14-й кратной и сравняться по этому показателю с Еленой Вяльбе. И тогда впереди останется только рекорд Марит Бьорген, в коллекции которой 18 титулов на чемпионатах мира.