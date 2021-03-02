Для журналистов из других стран — это шок.

Елена Вяльбе буквально взорвала микст-зону, сказав, что собирается забирать телефоны у спортсменов на время крупных турниров. «Кому не нравится — пусть едут домой и становятся блогерами». Эти слова сразу же стали темой номер один, отодвинув на второй план очередную победу Йохауг. Ну, золото и золото — никто и не сомневался. А вот забрать в 2021 году у спортсмена телефон — это что-то новое. Скандинавские журналисты уверяют, что в их странах такое невозможно. Говорят, что за такое нарушение личных границ тренеров просто захейтят. Да тем и в голову не придет ввести такой запрет. У них даже в школе учителя не могут запрещать сидеть в телефоне ученикам, только до седьмого класса. После те считаются взрослыми и сами вправе решать, нужен он им или нет.

Ступак готова ехать на Олимпиаду с кнопочным телефоном

Самое забавное, что Наталья Непряева подошла к нам с телефоном в руках. Что-то читала. Под дружный смех норвежцев.

Мы объяснили ей, в чем дело.

— Да ладно? — удивились они в один голос с Юлией Ступак. Им, очевидно, еще никто ничего такого не объявил.

— Вы будете сильно страдать, если вас лишат телефона?

— Да я в принципе тут страдаю, — посмеялась Непряева.

— Вот я немного времени провожу в телефоне, — вступилась Ступак. — У нас тут весь день расписан. До ужина вообще нет времени. После — немного с семьей поговорить. Потом нужно идти на физиопроцедуры. И только потом можно включить фильм или что-то расслабляющее.

— Елена Валерьевна сказала, что если кто-то не согласен — пусть едет домой и становится блогером.

— Кстати, очень даже прибыльная профессия (смеется). На самом деле мне самой не нравится эта цифровая зависимость. И за себя могу точно сказать, что не зависаю в соцсетях слишком много.

— Если перед Олимпиадой такой запрет будет введен — спорить не станете?

— Мне единственное — с семьей говорить нужно. Это важно. А остальное все вообще по барабану. Возьму кнопочный телефон — и нормально.

— Наташа, у вас та же позиция? — вопрос Непряевой.

— Мне кажется, я зависима побольше Юли. Но иногда действительно нужно отвлечься, поболтать с друзьями, с родными. Хотя перебарщивать нельзя — это факт. Не знаю...

В Норвегии такое невозможно представить

— У меня нет комментариев по позиции Елены Вяльбе, — сказал тренер женской сборной Норвегии Уле Мортен Иверсен

— Но вы могли бы представить такую ситуацию в сборной Норвегии?

— Конечно, нет!

— Почему?

— Для многих спортсменов телефоны и соцсети просто необходимы, для того чтобы вывести себя в комфортное психологическое состояние. Мы можем максимум порекомендовать.

— Что случится, если вы скажете Йоханнесу Клебо отдать вам телефон?

— Такое просто невозможно представить.

— Я бы сказала: «Эй, нет! Нет», — посмеялась Фрида Карлссон, когда ей предложили представить, что тренер шведской сборной заберет у нее телефон. — Я думаю, это личная территория и зона ответственности только спортсмена.

Пойдет ли Елена Вяльбе на такой шаг и как это будет выглядеть технически — непонятно. Может быть, это просто громкое предупреждение. Евгений Белов много времени был в соцсетях — и провалился в скиатлоне. Глеб Ретивых из-за негативных комментариев оказался не в своей тарелке на церемонии награждения. Смысл в каких-то ограничениях есть. Но вот в таких ли радикальных? Интересная реакция на такие новости была у итальянского журналиста. Он не стал причитать или рассуждать о правильности такого подхода, а просто грустно выдохнул: «Я буду очень скучать по снимкам Юлии Ступак».