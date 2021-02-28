Большунов снова провел выдающуюся гонку. Он довел до отчаяния второго спринтера в мире

И командная бронза для него — драма. Александр мечтал обыграть норвежцев. Репортаж с очередного дня лыжного ЧМ.

Чемпионат мира. Командный спринт. Мужчины

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо) — 15.01,7

2. Финляндия (Ристоматти Хакола, Йони Мяки) — отставание 1,7

3. Россия (Александр Большунов, Глеб Ретивых) — 2,1

4. Франция (Люка Шанава, Ришар Жув) — 13,9

5. Италия (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 16,7

6. Швеция (Карл Юхан Вестберг, Оскар Свенссон) — 17,0

Командные спринты получились для России трагичными. Шикарно отбежала свои этапы Юлия Ступак. После финиша она коленях следила за развязкой, молясь за Наталью Непряеву. В какой-то момент казалось, что ниже второго места мы уже не опустимся, но сначала вперед проскочила швейцарка, а на финише — еще и словенка. Итог: четвертое место, слезы Ступак и полная опустошенность Непряевой. Наталья выглядела настолько убитой, что к ней боялись подойти даже тренеры сборной.

Юлия, несмотря на горький исход, винить подругу по сборной и не думала — во-первых, это спорт, а во-вторых, все понимают, что участие Непряевой на этом ЧМ — чудо. Еще месяц назад все были уверены, что из-за тяжелого перелома руки сезон для Натальи закончен.

Космос от Сан Саныча

В мужских соревнованиях космическую гонку провел Большунов. Александр подергал Вальнеса на первом этапе, потом привез просветик на втором, а на третьем — убежал на 4 секунды. На женском круге в 1200 м. От вице-чемпиона мира! Это просто фантастика.

— Я мог быть ближе, но мне помешал французский парень, — оправдывался потом Эрик. — Я не смог вовремя включиться, а потом было реально сложно что-то сделать. Большунов включил сумасшедшую скорость. Я понимал, что он попытается сделать это на последнем круге, и был готов дать бой, но француз, который оказался между нами, реально помешал мне. Это не отменяет того, что Александр — отличный спринтер. После забегов с ним лактат всегда разъедает мои ноги. Он очень жесткий.

— Вчера проработался, продышался, — объяснил Большунов. — На самом деле, я же болел. И еще неделю назад думал, что простуда не даст мне пробежать тут гонки. Были сопли, слезы, все вместе. 19 февраля я еще не тренировался и рассчитывал подготовиться хотя бы к последним гонкам чемпионата. Но тут уже в первый день спринта удалось показать неплохой результат. Да и дальше пока все нормально идет.

— В Пхенчахане была такая же схема. Приехали после болезни — начали выкашивать.

— Ха, схема! Не схема, а, видимо, так нужно организму, чтобы немного остановиться в тренировках.

— Юрий Бородавко не сомневается, что в своем сегодняшнем состоянии вы могли бы зарубиться даже с Клебо.

— Зарубиться можно было бы. Но опять же — еще непонятно, как пробежал бы Глеб.

Праздник на улице финна Мяки

Ретивых, увы, удержать преимущество не сумел. Он пропустил Клебо, а на финише — еще и финна Йони Мяки. Того самого, с которым у Большунова был батл в Лахти.

— Серебро для Финляндии — это прекрасно! — светился потом Мяки. — Пожалуй, для меня хорошо, что на финише я бился с Ретивых, а не с Большуновым. Но для меня нет чего-то особенного в том, что в борьбе за серебро удалось обыграть именно Россию. Даже после того, что случилось в Лахти, и сообщений от ваших болельщиков. Для меня все соперники одинаковые.

А вот Большунов был готов лезть на стену от негодования. Александр после финиша Ретивых долго стоял у забора и смотрел в одну точку. Можно было подумать, что он проиграл самую важную гонку в жизни.

— Когда есть стопроцентная возможность обыграть Норвегию, и это не получается — расстройство очень сильное, — объяснил Сан Саныч. — Сегодня был хороший шанс побить их. Очень жаль.

— К Глебу какие-то вопросы у вас есть?

— Никаких. Это спорт, здесь бывает всякое. Жаль только, что из дистанции убрали петлю, и мы бежали женский круг. Ребятам надо делать трассу посерьезнее.

— Вон тот парень радуется больше всех, — показали мы на Мяки. — У вас к нему остались дополнительные вопросы.

— Я его не знаю. Если серьезно, меня не задевает, что он будет стоять на ступеньку выше. Он обыграл не меня, а Глеба. Пускай радуется, пока это возможно.

А вот как развязка виделась со стороны Эрика Вальнеса.

— После последней пересменки я боялся, что отрыв может оказаться слишком большим, — признался норвежец. Но Йоханнес — уникум. Я лежал без сил, и лактат убивал меня, но Клебо достаточно быстро сделал так, чтобы я перестал нервничать. Вы имели отличный шанс сегодня. Но не забывайте, что изначально мы были фаворитами. На моем последнем этапе мысли были не очень хорошие, но все получилось. И я очень счастлив, что мы переломили эту гонку и выиграли золото для Норвегии.

Объяснение Ретивых

Надо отдать должное Глебу, он достойно держал удар. Ни от кого и не думал прятаться. Спокойно отвечал в микст-зоне на любые вопросы и не скрывал, что сильно разочарован.

— Расстроены все, — констатировал спринтер. — Была возможность побороться за первое место. Но вчера был достаточно неприятный вечер: было непонятно, кто бежит, когда бежит. Меня это нервировало. Да и, как любой спортсмен, не люблю, когда перед стартом давят: «ты должен», «ты можешь». Это все напрягает.

Сегодня была тяжелая гонка для меня. Не очень люблю мягкий снег. На такой трассе не чувствуешь скорость, когда идешь первым. Мы договаривались с Сашей, что я отправлю его на последний этап первым. Но я никак не рассчитывал, что он поменяет тактику по ходу гонки и уже на втором этапе начнет так атаковать. В результате свой второй отрезок я отработал на максимуме, и это сыграло со мной злую шутку. Немного перегнул. Вот и не смог включиться за Клебо на последнем подъеме. Хотя его тоже накормили. Он ведь не сильно убежал. И с норвежцами действительно можно было бороться. Но я перебрал с темпом на втором этапе и в результате не сумел противопоставить на финише ничего даже финну.

«По ходу турнира Саня еще будет набирать форму»

При этом всем ставить вместо Ретивых было просто некого. Во-первых, Глеб по ходу сезона заслужил это место, во-вторых, Устюгов и Терентьев были не готовы по состоянию здоровья.

— Насчет напарника мы с Сашей, конечно, говорили, но альтернативы у нас на сегодня нет, — объяснил Юрий Бородавко. — У Сергея Устюгова больная нога, а Саша Терентьев не может отойти от простуды, до сих пор сильно кашляет. Его даже не рассматривали.

— Понимаете, почему Александр настолько расстроен?

— Когда человек настраивается и делает такой фантастический отрыв, то проигрывать очень обидно. Он отдался полностью, сделал все, что мог, и в итоге Глеб не сумел удержать на столь коротком отрезке, достаточно легком, — это обидно.

Но надо отметить, что Саша с каждой гонкой набирает, по движениям видно, что это больше похоже на того Большунова, которого мы привыкли видеть. Он самый универсальный лыжник в мире.

— В спринте он без шансов проиграл тому же Вальнесу, а сегодня просто разнес его. Как такое возможно?

— Саня не проделал из-за простуды перед чемпионатом ту работу, которую была нужно. Постепенно он врабатывается. По ходу чемпионата он будет еще набирать форму.

— Он вчера жаловался, что до сих пор под вопросом на некоторых дистанциях. Почему нельзя ему сказать: «Саня, расслабься, бежишь все»?

— Саня расслаблен. Он побежит все.