«Что у меня на душе? Полтинник!» Большунов зол после эстафеты, но настроен на реванш в воскресенье

Чемпион мира расстроен после командного серебра, но мечтает закончить этот турнир на мажорной ноте.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета 4 х 10 км

1. Норвегия (Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клебо) — 1:52.39,0

2. Россия (Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов) — отставание 12,0

3. Франция (Юго Лапалю, Морис Манифика, Клеман Парис, Жюль Лапьер) — 1.12,6

4. Швеция (Юхан Хеггстрем, Оскар Свенссон, Йенс Бурман, Вильям Поромо) — 1.16,5

5. Швейцария (Беда Кле, Дарио Колонья, Язон Рюэш, Роман Фургер) — 1.32,2

6. Финляндия (Ристоматти Хакола, Иво Нисканен, Пертту Хюваринен, Йони Мяки) — 1.49,4

Александр Большунов на своем четвертом этапе сделал все, что было возможно. Отыграл у Йоханнеса Клебо полминуты отрыва. Однако на финише лучше снова оказался норвежец. Александр пришел в микст-зону поникшим. Как и всегда после гонок, в которых он не побеждает.

— Серебро — разве это так плохо?

— Не так уж плохо.

— Но вы выглядите сильно недовольным.

— Обыграл бы Клебо — выглядел бы довольным.

— Сегодня это было возможно?

— Мой проигрыш произошел в тот момент, когда я пропустил его с правой стороны. Думал, он попытается сделать это слева, а Йоханнес пошел справа. Это моя ошибка. Выпустил его перед последним подъемом вперед. На этом все.

Было бы у меня 10-15 секунд — была бы другая гонка

— Оторваться от него до финальных разборок было возможно?

— Несколько раз пробовал. Но все-таки он не тот спортсмен, позади которого можно стартовать, потом догнать — и еще убежать. Это всего 10 км.

— Якимушкин. Вопросы у вас к нему есть?

— Нет. Все нормально. Ничего не поделаешь. Эстафету бегут четыре человека. Один привез минуту, другой проиграл — ничего такого. Сегодня все старались.

— Почему, когда у вас не получаются гонки, вы проходите мимо журналистов?

— Нет настроения. Я и сейчас-то говорить не хочу.

— А что у вас на душе?

— 50 км. (Большунов посмотрел на часы, — Прим. «СЭ») Осталось чуть меньше 48 часов. Надо, чтобы сложилось все. Не только мое состояние, но и погода, и лыжи.

— Что все-таки случилось на 15 км?

— Начал быстро. И в таких условиях — трасса была не очень хорошей — это не позволило мне бороться. Плюс на последних кругах лыжи стали ехать похуже. Еще ошибка была в том, что я выбрал такой ранний старт. Нужно было выходить после своих главных соперников — Холунна и Крюгера.

— Норвежцев в эстафете мы не обыгрывали на чемпионатах мира с 1982 года...

— Да очень хочется их обыграть! Но пока не получается. Сегодня был вариант. Но лыжи на втором этапе не сработали. Было бы у меня 10-15 секунд — была бы другая гонка.

Якимушкин принес извинения

— Нельзя всю вину перекладывать на сервис, — сказал Иван, серьезно проигравший на своем этапе. — Они сделали все, что могли. Видимо, я не доработал. Какими бы ни были лыжи, я должен был пройти свой этап лучше.

— Но на спусках было видно, насколько у остальных они катят лучше.

— Разница была, но проиграл не сервис, а я. Это спорт, такое тут бывает. Я старался делать все что, мог. Но стало тяжело, когда меня так легко догнали. Все преимущество, которое создал Леша, я растерял за полтора круга. Хотя изо всех сил старался. Мне очень жаль. Я сильно виноват перед командой. Не знаю, как мне выходить из положения.

Очень хотелось бы исправиться. Может быть, мне дадут стартовать на 50 км.

— Вы готовы к хейту? Ваши соцсети уже кипят.

— Я все это понимаю. Ребята меня поддержали. Посмеялись, что у кого-то уже было такое.

— У Червоткина в Пхенчхане.

— И у Лехи, и у Артема в Лахти не сложилось. Они посмеялись, что теперь те «болельщики» от них перейдут ко мне. Постараюсь не обращать на это внимания.