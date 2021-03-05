В Норвегии Большунова назвали сломанным после эстафеты на чемпионате мира
Норвежский портал Dagbladet 5 марта после победы сборной Норвегии в мужской эстафете на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе опубликовал материал, в котором назвал россиянина Александра Большунова сломанным.
Публикация вышла под заголовком «Сломанный Большунов», акцентируя внимание на поражение россиянина в борьбе с Йоханнесом Клебо на последнем круге гонки.
По мнению журналистов портала, «Клебо удалось сломить сопротивление сильнейшего соперника из России».
Ранее, 5 марта, другой норвежский портал NRK выпустил материал под названием «Здесь Клебо решил все очень быстро».
Перед последним этапом эстафеты сборная Норвегии выигрывала у России 35 секунд. По ходу дистанции Александр Большунов догнал норвежца, но уступил Клебо в финишном створе. Третье место в эстафете заняли французы.
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