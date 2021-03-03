Пока Большунов идет за вторым золотом, Клебо отдыхает перед эстафетой

Гонка с раздельным стартом — реальный шанс получить медаль для сборной России, и даже не одну.

Чемпионат мира. Лыжные гонки

3 марта, среда

15.15 (мск). Мужчины. Разделка, 15 км (С)

Начало второй половины немецкой командировки для сборной России не задалось. Девушки снова не смогли завоевать медаль, оставшись на подступах к подиуму в «разделке» — Татьяна Сорина стала пятой, а главная надежда, Юлия Ступак, завалила 10-километровку с самого начала. Все это заставило президента Федерации Елену Вяльбе сделать несколько жестких заявлений — о желании отбирать телефоны у спортсменов и том, что группа Маркуса Крамера не готова к турниру.

Мужская «разделка» на 15 километров свободным стилем — ключевая. Все-таки результат в эстафетах считается запрограммированным — там ни у наших мужчин, ни у женщин больших шансов на золото нет. Остаются марафоны, где мы рассчитываем на мужской и, видимо, конкретно на Александра Большунова.

Поэтому сегодняшняя «разделка» — развилка. Россиянин (любой) берет золото — чемпионат заранее сверхуспешный, и любые медали дальше будут приятным бонусом. Не будет ничего — по сути всё сведется к классической гонке на 50 км, и только победа там позволит считать чемпионат по-настоящему удавшимся. Для такого максималиста, как Большунов, одна победа — уже мало. А в коньковой «разделке» у Александра даже не будет извечного соперника — Йоханнеса Клебо, которые взял на этом ЧМ уже два титула. Причина в суперконкуренции в сборной Норвегии из-за которой за бортом интервальной гонки отказался не только Клебо, но такая звезда как Эмиль Иверсен.

? A guide on «How to set out for the victory on the Egli hill» by Alexander Bolshunov ? ?#fiscrosscountry #oberstdorf2021 ? NordicFocus pic.twitter.com/YSUa93bPNg — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) February 27, 2021

Большунов идет без поражений в «разделках» коньком

Никакой командной тактики норвежцев на сей раз не будет даже в теории — в интервальном старте это в принципе невозможно. Большунов выиграл последнюю 15-километровую гонку «коньком» на Кубке мира — в Фалуне он опередил Крюгера, Рете и Холунна, а Клебо прошел всю гонку седьмым, в итоге уступив минуту. Александр выиграл две другие гонки на ту же дистанцию тем же стилем по ходу сезона — но на них норвежцев уже не было. Другими словами — в этой дисциплине Большунов н проигрывал уже год, с 15 февраля 2020 года. И как бы хотелось, чтобы победная серия продолжилась в Германии.

Но два года назад лучшим среди наших на «разделке» чемпионата мира классикой неожиданно стал Александр Бессмертных, взявший серебро, а Большунов финишировал лишь восьмым. Слабых гонок у Александра здесь еще не было, но вполне возможно, что и в этот раз сыграет джокер. Например, Андрей Мельниченко, который в забегах с раздельным стартом на Кубке мира брал серебро, а также приехал вторым в Руке в 15-километровой гонке преследования.

Ждали мы именно сегодня Дениса Спицова, но тот шокировал падением на тренировке — на том же спуске, где и Сергей Устюгов. Еще одним участником стал в итоге Иван Якимушкин — у него тоже есть медали Кубка мира в данной дисциплине, а в Фалуне он был пятым. Кстати, Иван здорово провел и 15 коньковых километров в скиатлоне, обогнав вось человек в борьбе за 8-е место, в том числе Колонью, Нисканена, Бурмана и Поромаа.

Наши предпочли начать раньше норвежцев

У группы Крамера будет возможность реабилитироваться после критики Вяльбе. В мужской гонке один представитель «крамеристов» — Артем Мальцев. Во многом на его плечи возложена роль спасения престижа немецкого наставника. Он бежит четвертым номером команды и 30-м по общему порядку. Трое других россиян — совсем рядом, с 22-го по 26-й номер. Организаторы специально раздали фаворитам четные номера — между ними таким образом будет по минуте при раздельном старте и возможности подержаться за кем-то из соперников не будет. Нечетные номера — у аутсайдеров. Так, перед Большуновым стартует румын Петрика Ходжу, а за ним — Снорри Эйнарссон, судя по имени — некий персонаж из «Муми-Тролля».

У норвежцев, конечно, свои виды на гонку — дистанционщики Рете, Крюгер и Холунн, которых Сан Саныч раскидывал в скиатлоне, оклемались и готовы к реваншу. Среди них стоит выделить Крюгера — для Симена это главная ставка на золото в Оберстдорфе. Также от Норвегии бегут молодой Амундсен, бронзовый призер национального чемпионата, и главный ветеран Суннбю, имеющий квоту как действующий чемпион мира. Мартин Йонсруд завершил карьеру в Кубке мира год назад, но решил тряхнуть в Оберстдофе стариной. Хотя в его случае хорошим результатом будет место в Топ-10. Что касается Клебо и Иверсена, они изначально не планировали этот старт и не участвовали в коньковой разделке на отборочном чемпионате своей страны. Хотя со стороны это выглядит странно.

Регламент интервальной гонки с раздельным стартом. Дистанция — 15 км, свободный стиль. Спортсмены уходят на трассу по очереди, с интервалом 30 секунд. Побеждает тот, кто показал лучшее время. На этот раз на старт выйдут 111 лыжников. Сильнейшая группа — с 8-го по 48-й номер. Любопытно, что все россияне выбрали ранние стартовые номера. По-видимому, из-за теплой погоды наши рассчитывают успеть пробежать до того, как трасса будет разбита. Зато норвежцы получат преимущество в виде знания времени соперников.

Стартовые номера фаворитов

8. Вильям Поромаа (Швеция)

19. Мартин Йонсруд Суннбю (Норвегия)

20. Йенс Бурман (Швеция)

22. Александр Большунов (Россия)

24. Иван Якимушкин (Россия)

26. Андрей Мельниченко (Россия)

28. Шюр Рете (Норвегия)

30. Артем Мальцев (Россия)

32. Морис Манифика (Франция)

34. Дарио Колонья (Швейцария)

36. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

38. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

40. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

48. Ийво Нисканен (Финляндия)

Расписание чемпионата мира. Лыжные гонки

3 марта, среда

15.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

4 марта, четверг

15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница

15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота

14.30 Женщины. Марафон, 30 км (К)

7 марта, воскресенье

15.00 Мужчины. Марафон, 50 км (К)