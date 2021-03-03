Тереза сравнялась с нашей самой успешной лыжницей по количеству медалей чемпионата мира и готовится обойти ее по золоту.

Тереза Йохауг выиграла второе золото на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, став лучшей в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Норвежка опередила ближайшую преследовательницу — Фриду Карлссон из Швеции — на 54,2 секунды. Только однажды в истории мировых первенств золотого и серебряного призеров 10-километровки разделяло большее время: в Закопане-1962 Алевтина Колчина обогнала напарницу по сборной СССР Марию Гусакову на минуту и 11 секунд.

Самые большие отрывы на дистанции 10 км у женщин

Год Город Победитель Преследователь Отрыв 1962 Закопане Алевтина Колчина (СССР) Мария Гусакова (СССР) 1.11,7 2021 Оберстдорф Тереза Йохауг (Норвегия) Фрида Карлссон (Швеция) 54,2 1989 Лахти (к)* Мария-Лииса Кирвесниеми (Финляндия) Пиркко Мяяття (Финляндия) 53,2 2015 Фалун Шарлотт Калла (Швеция) Джессика Диггинс (США) 41,0 2017 Лахти Марит Бьорген (Норвегия) Шарлотт Калла (Швеция) 41,0 1958 Лахти Алевтина Колчина (СССР) Любовь Козырева (СССР) 39,2 1991 Валь-ди-Фиемме Елена Вяльбе (СССР) Мария-Хелена Вестин (Швеция) 33,5 1989 Лахти (c)* Елена Вяльбе (СССР) Марьо Матикайнен (Финляндия) 32,2

На чемпионате мира-1989 было проведено две гонки на 10 километров.

Зато другой рекорд Колчиной, который та делила с Еленой Вяльбе, Бенте Скари, Катаржиной Нойманновой и Марит Бьорген, Йохауг превзошла. 32-летняя норвежка стала первой в истории спортсменкой, которой удалось выиграть три золота на 10-километрой дистанции. Стоит, правда, отметить, что с 1993 по 1999 год (то есть на пике карьеры Елены Вяльбе) эта гонка не входила в программу чемпионатов мира.

Победительницы чемпионата мира на дистанции 10 км

Спортсменка Страна Год победы Победа Тереза Йохауг Норвегия 2013, 2019, 2021 3 Алевтина Колчина СССР 1958, 1962 2 Елена Вяльбе СССР, Россия 1989 (с), 1991 2 Бенте Скари Норвегия 2001, 2003 2 Катаржина Нойманнова Чехия 2005, 2007 2 Марит Бьорген Норвегия 2011, 2017 2 Любовь Козырева СССР 1954 1 Клавдия Боярских СССР 1966 1 Алевтина Олюнина СССР 1970 1 Галина Кулакова СССР 1974 1 Зинаида Амосова СССР 1978 1 Берит Аунли Норвегия 1982 1 Аннет Бе Норвегия 1985 1 Анне Ярен Норвегия 1987 1 Мария-Лииса Кирвесниеми Финляндия 1989 (к) 1 Айно-Кайса Сааринен Финляндия 2009 1 Шарлотт Калла Швеция 2015 1

Йохауг вывела Норвегию на первое место по победам на 10-километровой дистанции. На счету представительниц Скандинавии десять золотых, одна серебряная и шесть бронзовых медалей чемпионата мира. У сборных СССР и России девять побед и 22 подиума. По два раза успех праздновали финки и чешка Нойманнова, однажды — шведка Шарлотт Калла.

Медали чемпионатов мира на дистанции 10 км у женщин

Страна З С Б Всего Норвегия 10 1 6 17 СССР, Россия 9 7 6 22 Финляндия 2 7 6 15 Чехия, Чехословакия 2 0 1 3 Швеция 1 4 2 7 Италия 0 1 1 2 Польша 0 1 1 2 США 0 1 1 2 ГДР 0 1 0 1 Эстония 0 1 0 1

What a podium?

Thrilling individual 10 km in Free technique? under the burning sun?#fiscrosscountry #oberstdorf2021? NordicFocus pic.twitter.com/16HF0d86WR — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 2, 2021

За свою карьеру Йохауг выиграла 17 медалей чемпионата мира (из них 12 золотых) и обошла по медалям и победам Ларису Лазутину. Столько же наград (правда, на два золота больше) завоевала Елена Вяльбе. Рекорды в обеих номинациях удерживает Марит Бьорген, на счету которой 18 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Самые титулованные лыжницы в истории чемпионатов мира

Спортсменка Страна З С Б Всего Марит Бьорген Норвегия 18 5 3 26 Елена Вяльбе СССР, Россия 14 3 0 17 Тереза Йохауг Норвегия 12 2 3 17 Лариса Лазутина СССР, Россия 11 3 2 16 Алевтина Колчина СССР 7 1 0 8 Нина Гаврылюк СССР, Россия 6 3 2 11 Вирпи Куйтунен Финляндия 6 1 1 8 Галина Кулакова СССР 5 2 2 9 Бенте Скари Норвегия 5 2 0 7 Майкен Касперсен Фалла Норвегия 5 1 4 10

А вот по числу личных подиумов Йохауг уже обогнала Вяльбе, приблизившись к руководительнице российских лыж и по количеству золотых медалей. В случае успеха на 30-километровке классическим стилем Тереза станет второй после Вяльбе победительницей десяти личных гонок на чемпионатах мира, на счету Бьорген — 12 индивидуальных побед.

Лидеры по личным победам на чемпионатах мира

Спортсменка Страна З С Б Всего Марит Бьорген Норвегия 12 4 1 17 Елена Вяльбе СССР, Россия 10 2 0 12 Тереза Йохауг Норвегия 9 1 3 13 Лариса Лазутина СССР, Россия 5 3 2 10 Бенте Скари Норвегия 5 0 0 5 Стефания Бельмондо Италия 4 4 1 9 Алевтина Колчина СССР 4 1 0 5 Галина Кулакова СССР 3 1 1 5

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