Йохауг обходит Вяльбе. Статистика — за великую норвежку
Тереза Йохауг выиграла второе золото на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, став лучшей в индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем. Норвежка опередила ближайшую преследовательницу — Фриду Карлссон из Швеции — на 54,2 секунды. Только однажды в истории мировых первенств золотого и серебряного призеров 10-километровки разделяло большее время: в Закопане-1962 Алевтина Колчина обогнала напарницу по сборной СССР Марию Гусакову на минуту и 11 секунд.
Самые большие отрывы на дистанции 10 км у женщин
|
Год
|
Город
|
Победитель
|
Преследователь
|
Отрыв
|
1962
|
Закопане
|
Алевтина Колчина (СССР)
|
Мария Гусакова (СССР)
|
1.11,7
|
2021
|
Оберстдорф
|
Тереза Йохауг (Норвегия)
|
Фрида Карлссон (Швеция)
|
54,2
|
1989
|
Лахти (к)*
|
Мария-Лииса Кирвесниеми (Финляндия)
|
Пиркко Мяяття (Финляндия)
|
53,2
|
2015
|
Фалун
|
Шарлотт Калла (Швеция)
|
Джессика Диггинс (США)
|
41,0
|
2017
|
Лахти
|
Марит Бьорген (Норвегия)
|
Шарлотт Калла (Швеция)
|
41,0
|
1958
|
Лахти
|
Алевтина Колчина (СССР)
|
Любовь Козырева (СССР)
|
39,2
|
1991
|
Валь-ди-Фиемме
|
Елена Вяльбе (СССР)
|
Мария-Хелена Вестин (Швеция)
|
33,5
|
1989
|
Лахти (c)*
|
Елена Вяльбе (СССР)
|
Марьо Матикайнен (Финляндия)
|
32,2
На чемпионате мира-1989 было проведено две гонки на 10 километров.
Зато другой рекорд Колчиной, который та делила с Еленой Вяльбе, Бенте Скари, Катаржиной Нойманновой и Марит Бьорген, Йохауг превзошла. 32-летняя норвежка стала первой в истории спортсменкой, которой удалось выиграть три золота на 10-километрой дистанции. Стоит, правда, отметить, что с 1993 по 1999 год (то есть на пике карьеры Елены Вяльбе) эта гонка не входила в программу чемпионатов мира.
Победительницы чемпионата мира на дистанции 10 км
|
Спортсменка
|
Страна
|
Год победы
|
Победа
|
Тереза Йохауг
|
Норвегия
|
2013, 2019, 2021
|
3
|
Алевтина Колчина
|
СССР
|
1958, 1962
|
2
|
Елена Вяльбе
|
СССР, Россия
|
1989 (с), 1991
|
2
|
Бенте Скари
|
Норвегия
|
2001, 2003
|
2
|
Катаржина Нойманнова
|
Чехия
|
2005, 2007
|
2
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
2011, 2017
|
2
|
Любовь Козырева
|
СССР
|
1954
|
1
|
Клавдия Боярских
|
СССР
|
1966
|
1
|
Алевтина Олюнина
|
СССР
|
1970
|
1
|
Галина Кулакова
|
СССР
|
1974
|
1
|
Зинаида Амосова
|
СССР
|
1978
|
1
|
Берит Аунли
|
Норвегия
|
1982
|
1
|
Аннет Бе
|
Норвегия
|
1985
|
1
|
Анне Ярен
|
Норвегия
|
1987
|
1
|
Мария-Лииса Кирвесниеми
|
Финляндия
|
1989 (к)
|
1
|
Айно-Кайса Сааринен
|
Финляндия
|
2009
|
1
|
Шарлотт Калла
|
Швеция
|
2015
|
1
Йохауг вывела Норвегию на первое место по победам на 10-километровой дистанции. На счету представительниц Скандинавии десять золотых, одна серебряная и шесть бронзовых медалей чемпионата мира. У сборных СССР и России девять побед и 22 подиума. По два раза успех праздновали финки и чешка Нойманнова, однажды — шведка Шарлотт Калла.
Медали чемпионатов мира на дистанции 10 км у женщин
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Норвегия
|
10
|
1
|
6
|
17
|
СССР, Россия
|
9
|
7
|
6
|
22
|
Финляндия
|
2
|
7
|
6
|
15
|
Чехия, Чехословакия
|
2
|
0
|
1
|
3
|
Швеция
|
1
|
4
|
2
|
7
|
Италия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Польша
|
0
|
1
|
1
|
2
|
США
|
0
|
1
|
1
|
2
|
ГДР
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Эстония
|
0
|
1
|
0
|
1
За свою карьеру Йохауг выиграла 17 медалей чемпионата мира (из них 12 золотых) и обошла по медалям и победам Ларису Лазутину. Столько же наград (правда, на два золота больше) завоевала Елена Вяльбе. Рекорды в обеих номинациях удерживает Марит Бьорген, на счету которой 18 золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.
Самые титулованные лыжницы в истории чемпионатов мира
|
Спортсменка
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
18
|
5
|
3
|
26
|
Елена Вяльбе
|
СССР, Россия
|
14
|
3
|
0
|
17
|
Тереза Йохауг
|
Норвегия
|
12
|
2
|
3
|
17
|
Лариса Лазутина
|
СССР, Россия
|
11
|
3
|
2
|
16
|
Алевтина Колчина
|
СССР
|
7
|
1
|
0
|
8
|
Нина Гаврылюк
|
СССР, Россия
|
6
|
3
|
2
|
11
|
Вирпи Куйтунен
|
Финляндия
|
6
|
1
|
1
|
8
|
Галина Кулакова
|
СССР
|
5
|
2
|
2
|
9
|
Бенте Скари
|
Норвегия
|
5
|
2
|
0
|
7
|
Майкен Касперсен Фалла
|
Норвегия
|
5
|
1
|
4
|
10
А вот по числу личных подиумов Йохауг уже обогнала Вяльбе, приблизившись к руководительнице российских лыж и по количеству золотых медалей. В случае успеха на 30-километровке классическим стилем Тереза станет второй после Вяльбе победительницей десяти личных гонок на чемпионатах мира, на счету Бьорген — 12 индивидуальных побед.
Лидеры по личным победам на чемпионатах мира
|
Спортсменка
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Марит Бьорген
|
Норвегия
|
12
|
4
|
1
|
17
|
Елена Вяльбе
|
СССР, Россия
|
10
|
2
|
0
|
12
|
Тереза Йохауг
|
Норвегия
|
9
|
1
|
3
|
13
|
Лариса Лазутина
|
СССР, Россия
|
5
|
3
|
2
|
10
|
Бенте Скари
|
Норвегия
|
5
|
0
|
0
|
5
|
Стефания Бельмондо
|
Италия
|
4
|
4
|
1
|
9
|
Алевтина Колчина
|
СССР
|
4
|
1
|
0
|
5
|
Галина Кулакова
|
СССР
|
3
|
1
|
1
|
5
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