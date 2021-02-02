Большунов снимается, Клебо огрызается, норвежцы критикуют судейство. Решающая фаза подготовки к ЧМ началась!

Большунов и Клебо устроили взаимный бойкот этапов Кубка мира, а FIS думает об изменении правил

До чемпионата мира по лыжным видам спорта (25 февраля — 7 марта) осталось 23 дня, и судя по тому, как развивается нынешний сезон, Оберстдорф должен стать ареной настоящей русско-норвежской битвы, до которой имеет смысл открывать обратный отсчет. Падения, острые заявления и тактическая борьба в этом году накалились до предела, несмотря на неполноценный сезон из-за отсутствия зрителей и важных участников на некоторых этапах.

Большунов и норвежцы готовятся по-разному

Большунов и Клебо накануне чемпионата мира приняли свои решения о подготовке. Александр пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисхамне, как заявил его тренер Юрий Бородавко. Это никого не должно пугать или удивлять. Коньковые спринты, пожалуй, самый не любимый Большуновым вид программы, и тратить на него силы после супернапряженных этапов в Лахти и Фалуне — дело лишнее. За Кубок мира борьба уже не идет, его обесценили своими бойкотами норвежцы.

Тем более что падение в квалификации спринта в Фалуне явно показывает усталость лучшего лыжника России. Наверняка между спортсменом и штабом произошел разговор, после которого Сан Саныча решили поберечь. Прямо перед чемпионатом мира 20—21 февраля в Чехии пройдут две гонки — спринт классикой и 15-километровая разделка свободным стилем. Участие в этих гонках пока не подтверждено, но, скорее всего, россияне не будут пропускать этот старт. Два года назад Большунов выходил на предчемпионатный этап Кубка мира в Италии и даже выиграл в нем последнюю перед главным форумом гонку.

Норвежцы снова боятся «короны»

У Клебо и норвежцев другая тактика. Они как раз таки будут в Ульрисхамне: Клебо наверняка захочет потешить свое самолюбие двумя победами в спринтах. А вот в Нове-Место последует новый бойкот, туда не поедут и финны. Причем официальная причина — снова коронавирус. Нет уверенности, что это искреннее объяснение: берем те же протоколы двухлетней давности и видим, что лидеры норвежской сборной пропускали и прошлый пролог к чемпионату мира в местечке Конь. Туда послали второй состав сборной, но в этот раз не будет и этого. «Риск, связанный с возможным заражением коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать в этапе», — заявил менеджер сборной Эспер Бьервиг.

Вообще раз норвежцы выбрали такую нравственно осторожную позицию, то снова имеет смысл спросить: а не стоит ли Клебо и остальным сняться с чемпионата мира? Или по крайней мере тогда не стоило рисковать вирусом на северных этапах в Финляндии и Швеции. Не будем забывать, что после отмены этапа в Лиллехаммере FIS сделала его финалом Кубка мира. Но стоит ли подвергать такому риску всех ненорвежских лыжников? Может, все-таки не надо туда ехать? Впрочем, это все риторические вопросы. Справедливости ради скажем, что решение норвежской федерации может быть обосновано с той точки зрения, что в случае заражения карантин наложится на даты чемпионата мира. Но, с другой стороны, пока ни одного заражения лыжника во время этапа Кубка мира не произошло.

Клебо нервничает?

Кроме того, отдельные условия сам себе создал Клебо. Он не поедет на сбор норвежской сборной в Шушене перед ЧМ-2021, а будет готовиться самостоятельно у себя дома. В команде восприняли решение лидера с пониманием. У Йоханнеса и до этого была большая свобода в принятии решений, не стал исключением и этот год. Эмоционально он, кажется, чувствует себя немного нервно. После поражения в Фалуне от Большунова на вопросы журналистов он отвечал с заметной агрессией:

— Мне приходится все время оправдываться. Можете написать что хотите. Я сам предъявляю высокие требования к себе. Я не трачу времени на мнения других о том, что именно мне следовало бы выиграть, или на заголовки «Уничтожен Большуновым», которые стоят везде, — заявил норвежец.

Правила в случае контактов пересмотрят

Тем временем начало 2021 года ознаменовалось поломкой «судебной» системы. Речь, разумеется, о лыжном судействе. Многочисленные столкновения и апелляции побудили, по словам рейс-директора FIS Пьера Миньере, подумать о возможности изменения правил в контактных гонках. Федерация не стала отмахиваться и наказывать недовольных, а все же решила изучить вопрос.

— По ходу «Тур де Ски» мы получали много отзывов от лыжников, считавших, что контакт является частью спринтов и масс-стартов и что мы слишком сильно в это вмешиваемся, — сказал Миньере Expressen. Также он добавил, что детально будет рассматриваться вопрос об ответственности и правилах при обгонах. Но это уже вопрос скорее межсезонья, чем ближайших недель.

Таким образом, вскоре мы можем получить еще более контактные и яркие гонки. Но FIS предстоит очень постараться, чтобы не пересечь при этом своеобразную двойную сплошную и не допустить обычного уличного махача. Тогда недовольных придется действительно сажать. Как того требовали финские адвокаты в случае с Большуновым. Вообще странны те адвокаты, которые требуют посадок.

Среди критиков Большунова еще один норвежец

А недовольные Большуновым остаются. Так, на днях в норвежских СМИ выступил Эрик Вальнес — тот самый, который в фалунском спринте грохнулся оземь за Клебо прямо на финишной прямой.

Он раскритиковал дисквалификацию России в эстафете после столкновения Большунова и финна Мяки как очень мягкое наказание. Вальнес сам в прошлом году получил штраф 230 евро за то, что сломал палку при ударе о рекламный щит после схода с «Тур де Ски». Тогда FIS решила, что «рядом стояли семьи с детьми» и подобное поведение недопустимо.

— Такое судейство нельзя назвать последовательным. Говорили, что семьи с детьми стояли поблизости, когда я сломал ту палку, но это неправда. Рискну утверждать, что хоккейный прием против соперника, которому проиграл на финише, хуже. Тут FIS слегка промахнулась, — сказал Вальнес. Партнера поддержал и Эмиль Иверсен, в ироничном интервью назвав ситуацию «странной».

Давление на россиян повышенное, и это нормально. Сейчас гораздо важнее, чтобы обрели форму Наталья Непряева и другие наши девушки, а также Сергей Устюгов — тогда на давление норвежцев на трассе отвечать своим противоядием будет легче.