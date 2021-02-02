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Большунов снимается, Клебо огрызается, норвежцы критикуют судейство. Решающая фаза подготовки к ЧМ началась!

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 16:40
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Большунов и Клебо устроили взаимный бойкот этапов Кубка мира, а FIS думает об изменении правил

До чемпионата мира по лыжным видам спорта (25 февраля — 7 марта) осталось 23 дня, и судя по тому, как развивается нынешний сезон, Оберстдорф должен стать ареной настоящей русско-норвежской битвы, до которой имеет смысл открывать обратный отсчет. Падения, острые заявления и тактическая борьба в этом году накалились до предела, несмотря на неполноценный сезон из-за отсутствия зрителей и важных участников на некоторых этапах.

31&nbsp;января. Фалун. Сергей Устюгов.Большунов упал, Устюгов — в шаге от медали, Клебо — выиграл. Огонь в Швеции

Большунов и норвежцы готовятся по-разному

Большунов и Клебо накануне чемпионата мира приняли свои решения о подготовке. Александр пропустит этап Кубка мира в шведском Ульрисхамне, как заявил его тренер Юрий Бородавко. Это никого не должно пугать или удивлять. Коньковые спринты, пожалуй, самый не любимый Большуновым вид программы, и тратить на него силы после супернапряженных этапов в Лахти и Фалуне — дело лишнее. За Кубок мира борьба уже не идет, его обесценили своими бойкотами норвежцы.

Публикация от Aleksandr Bolshunov (@san_sanych_bolshunov)

Тем более что падение в квалификации спринта в Фалуне явно показывает усталость лучшего лыжника России. Наверняка между спортсменом и штабом произошел разговор, после которого Сан Саныча решили поберечь. Прямо перед чемпионатом мира 20—21 февраля в Чехии пройдут две гонки — спринт классикой и 15-километровая разделка свободным стилем. Участие в этих гонках пока не подтверждено, но, скорее всего, россияне не будут пропускать этот старт. Два года назад Большунов выходил на предчемпионатный этап Кубка мира в Италии и даже выиграл в нем последнюю перед главным форумом гонку.

Норвежцы снова боятся «короны»

У Клебо и норвежцев другая тактика. Они как раз таки будут в Ульрисхамне: Клебо наверняка захочет потешить свое самолюбие двумя победами в спринтах. А вот в Нове-Место последует новый бойкот, туда не поедут и финны. Причем официальная причина — снова коронавирус. Нет уверенности, что это искреннее объяснение: берем те же протоколы двухлетней давности и видим, что лидеры норвежской сборной пропускали и прошлый пролог к чемпионату мира в местечке Конь. Туда послали второй состав сборной, но в этот раз не будет и этого. «Риск, связанный с возможным заражением коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать в этапе», — заявил менеджер сборной Эспер Бьервиг.

Вообще раз норвежцы выбрали такую нравственно осторожную позицию, то снова имеет смысл спросить: а не стоит ли Клебо и остальным сняться с чемпионата мира? Или по крайней мере тогда не стоило рисковать вирусом на северных этапах в Финляндии и Швеции. Не будем забывать, что после отмены этапа в Лиллехаммере FIS сделала его финалом Кубка мира. Но стоит ли подвергать такому риску всех ненорвежских лыжников? Может, все-таки не надо туда ехать? Впрочем, это все риторические вопросы. Справедливости ради скажем, что решение норвежской федерации может быть обосновано с той точки зрения, что в случае заражения карантин наложится на даты чемпионата мира. Но, с другой стороны, пока ни одного заражения лыжника во время этапа Кубка мира не произошло.

29&nbsp;января. Фалун. Александр Большунов опережает Йоханнеса Клебо.За Большунова поднимают бокалы, а Клебо — мерзкий типок. Реакция российских болельщиков на русско-норвежскую битву в Фалуне

Клебо нервничает?

Кроме того, отдельные условия сам себе создал Клебо. Он не поедет на сбор норвежской сборной в Шушене перед ЧМ-2021, а будет готовиться самостоятельно у себя дома. В команде восприняли решение лидера с пониманием. У Йоханнеса и до этого была большая свобода в принятии решений, не стал исключением и этот год. Эмоционально он, кажется, чувствует себя немного нервно. После поражения в Фалуне от Большунова на вопросы журналистов он отвечал с заметной агрессией:

— Мне приходится все время оправдываться. Можете написать что хотите. Я сам предъявляю высокие требования к себе. Я не трачу времени на мнения других о том, что именно мне следовало бы выиграть, или на заголовки «Уничтожен Большуновым», которые стоят везде, — заявил норвежец.

24&nbsp;января. Лахти. Александр Большунов (слева) и&nbsp;Йони Мяки.FIS должна поменять правила после скандала с Большуновым. Иначе — беда

Правила в случае контактов пересмотрят

Тем временем начало 2021 года ознаменовалось поломкой «судебной» системы. Речь, разумеется, о лыжном судействе. Многочисленные столкновения и апелляции побудили, по словам рейс-директора FIS Пьера Миньере, подумать о возможности изменения правил в контактных гонках. Федерация не стала отмахиваться и наказывать недовольных, а все же решила изучить вопрос.

— По ходу «Тур де Ски» мы получали много отзывов от лыжников, считавших, что контакт является частью спринтов и масс-стартов и что мы слишком сильно в это вмешиваемся, — сказал Миньере Expressen. Также он добавил, что детально будет рассматриваться вопрос об ответственности и правилах при обгонах. Но это уже вопрос скорее межсезонья, чем ближайших недель.

Таким образом, вскоре мы можем получить еще более контактные и яркие гонки. Но FIS предстоит очень постараться, чтобы не пересечь при этом своеобразную двойную сплошную и не допустить обычного уличного махача. Тогда недовольных придется действительно сажать. Как того требовали финские адвокаты в случае с Большуновым. Вообще странны те адвокаты, которые требуют посадок.

Среди критиков Большунова еще один норвежец

А недовольные Большуновым остаются. Так, на днях в норвежских СМИ выступил Эрик Вальнес — тот самый, который в фалунском спринте грохнулся оземь за Клебо прямо на финишной прямой.

Он раскритиковал дисквалификацию России в эстафете после столкновения Большунова и финна Мяки как очень мягкое наказание. Вальнес сам в прошлом году получил штраф 230 евро за то, что сломал палку при ударе о рекламный щит после схода с «Тур де Ски». Тогда FIS решила, что «рядом стояли семьи с детьми» и подобное поведение недопустимо.

— Такое судейство нельзя назвать последовательным. Говорили, что семьи с детьми стояли поблизости, когда я сломал ту палку, но это неправда. Рискну утверждать, что хоккейный прием против соперника, которому проиграл на финише, хуже. Тут FIS слегка промахнулась, — сказал Вальнес. Партнера поддержал и Эмиль Иверсен, в ироничном интервью назвав ситуацию «странной».

Давление на россиян повышенное, и это нормально. Сейчас гораздо важнее, чтобы обрели форму Наталья Непряева и другие наши девушки, а также Сергей Устюгов — тогда на давление норвежцев на трассе отвечать своим противоядием будет легче.

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