Евгений Дементьев подвел итоги этапа Кубка мира в Фалуне.

Олимпийский чемпион Турина Евгений Дементьев остановился в шаге от статуса короля лыж — на тех Играх он выиграл 30-километровый дуатлон и был вторым на 50-километровом марафоне. А именно по этим двум дистанциям изначально определяли статус короля. Сейчас две главные звезды лыжного пелетона — Александр Большунов и Йоханнес Клебо. Второго неофициально зовут королем, хотя до побед на этих дистанциях ему очень далеко. Первый может выиграть их на предстоящих чемпионате мира и Олимпиаде, но вокруг очень много норвежских соперников — а Александр один. Тем не менее Фалун дал надежду, что даже в таких условиях выигрывать можно.

Отдельно заметим, что Дементьев согласился поговорить с «СЭ», несмотря на то что в тот день пробежал 70 километров на престижной «Марчалонге», а потом отсмотрел трансляции спринтов. Ну все успевает человек.

Золото у женщин на чемпионате мира? Давайте верить в чудо

— Евгений, давайте сразу про «Марчалонгу». Вы пришли в седьмом десятке с десятью минутами отставания — как оцените результат?

— Я к нему отношусь спокойно. Чтобы соперничать с лидерами, надо тренироваться как лидеры. Тот же Йердален, который победил, — он мой ровесник, но я знаю, какой объем работы он проделывает. Мне нужно понять, что я хочу. Прекрасно понимаю, что не готов с ними соперничать, потому что не делаю ту же работу. Результат объективен.

— А вы понимаете, чего хотите? Потому что у вас и роллерспорт, и магазин, много деятельности.

— Да-да, и здорово, что у меня есть возможность совмещать, открывать новые направления. В том числе участвовать в таких марафонах. Короче, я доволен гонкой.

— Давайте тогда к Кубку мира. Этап в Фалуне — успешный? Две победы Большунова, серебро Ступак, но травмы и падения.

— Да, успешный однозначно. Но травмы — это очень плохо, самая печальная новость накануне чемпионата мира. Когда лидер команды, Наталья Непряева, выбывает — это большой минус. Надеюсь, в Оберстдорфе у нас будет по крайней мере боевая четверка. Здорово, что другие девчонки подтягиваются к лидерам. Это хорошо именно с точки зрения оформления команды.

— Реально ли за три-четыре недели восстановиться от перелома руки? Тренироваться с одной палкой, что ли, получается?

— Могу сказать так — давайте будем верить в чудо. В то, что восстановление пройдет не так, как говорят врачи, а гораздо быстрее. Травма серьезная. Наташе надо поверить, что все будет хорошо, и это чудо произойдет.

— Золото у женщин на чемпионате мира — посильная задача?

— То же самое — давайте верить в чудо. (Смеется) Команда подобралась хорошая и у девчонок, и у ребят. Надеюсь, они направят силы на это и золото возьмут и те и другие.

Если тренеры применят командную тактику, никто из ребят эгоистом не будет

— Если говорить про ребят, то, несмотря на победы, много пишут — Большунов стал часто падать. Действительно надо что-то с горнолыжной подготовкой делать?

-- Хорошо, что это произошло сейчас, а не на более крупном турнире вроде чемпионата мира. Я видел, как Саша хорошо проходит спуски, в том числе на соревнованиях на лыжероллерах. Он не боится, он уверен и знает, что делает. Думаю, это случайность. Пусть они происходят в не самое важное время.

— Нет ощущения, что Большунов в одиночестве борется за победы в окружении норвежцев и других? И на чемпионате мира в таком формате будет сложно.

— Сложности — дело преходящее. Но я согласен, что все так и картинка не лучшая. Хочется, чтобы она поменялась. Но настаиваю, что у нас есть команда, хорошие, сильные парни.

— Может, тогда нужна командная тактика в сборной на чемпионате мира в пользу Большунова?

— У нас все-таки не клубный вид спорта, а индивидуальный, на Кубке мира немного другие понятия и ценности. Думаю, эти моменты обсуждаются в сборной. И если задачу тренерский штаб поставит, то никто эгоизмом заниматься не станет и не пожалеет своего места ради партнера. Но решение они должны принять сами, тренерский штаб и ребята. Все в их руках.

— Устюгова давно не видели наверху, но в Фалуне у него, кажется, получилось почти все.

— Сергей близок к своим оптимальным кондициям образца трехлетней давности, и это очень приятно видеть. Главное, что он понимает, чего он хочет, в его случае это очень важно.

В ситуации со столкновением Большунова с финном мы сами себя накрутили

— Много в последнее время событий вокруг гонок. Столкновение Большунова и финна Мяки, заявления норвежцев и наших друг против друга... Это скорее хорошо для лыж или плохо?

— В целом это дает много гонкам с точки зрения маркетинга и зрелищности, безусловно. По столкновению Большунова — изначально я был очень критичен, потому что ну нельзя так поступать после финиша. Но когда посмотрел замедленный повтор, то несколько изменил мнение. На NRK они вместе разбирали момент, Александр сказал, что он хотел подъехать и поговорить, но сломалось крепление. И на повторе это видно. Он реально не хотел никого сбивать. Если бы ничего не сломалось, то он затормозил бы, подъехал и поговорил. Как и хотел.

— После того как это же сказал Юрий Бородавко, многие среагировали — мол, отговорка. Но у вас опыта побольше в лыжах.

— Да, я как лыжник увидел это так. Замедленный повтор дает ответы на многие вопросы. На такой скорости нереально было удержаться, вот и вышло столкновение.

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— Такие ситуации могут усилить провокации норвежцев, которые иногда не прочь психологическую войну устроить?

— На самом деле норвежцы на этот эпизод хорошо посмотрели, они не были яро против Большунова. Мы больше сами накрутили себя. Финны даже не были настолько категоричны. Да, у норвежцев есть такая черта местами, но в этом случае давления или агрессии почти не было.

— То есть на чемпионате мира провокаций ждать не стоит? Пинки по лыжам, разговоры на трассе?

— Надеюсь, что такого не будет происходить. Насколько практика показывает, норвежцы все равно максимально используют правила и делают все то, что не запрещено. Они умело проходят поворот полуконьковым ходом, делая три-четыре движения, и совершенно оправданно это делают. У нас разрешено не больше двух, неважно, отмечена ли эта зона, и мы будем делать эти два движения, и не больше, из-за чего сразу проигрываем. Вроде бы нехорошая ситуация, но все в рамках правил. А норвежцы знают правила лучше нас. А что касается тычков и разговоров — да это сплошь и рядом в лыжах. Мне сколько раз на лыжи прыгали, и я палкой по жопе бил. Да даже на «Марчалонге» скорости в начале были невысокие, снегопад, и все толкались, прыгали друг на друга. Таковы нынешние лыжи.