«Белый снег» может стать одной из лучших спортивных отечественных картин.

Перед кинотеатром «Иллюзион» в морозный февральский вечер стояли десятки людей.

— Не будет лишнего пригласительного? — окликнули меня.

— Нет.

— Я заплачу. Только назовите цену.

Были бы лишние — с радостью раздал бы. Всем. Конечно, просто так. Люди мерзли, но не уходили, до последнего лелея призрачную надежду попасть на премьеру.

— Я все гонки Вяльбе помню, — умоляюще смотрел на меня мужчина лет пятидесяти. Такой взгляд бывает у детей, мечтающих о собаке или велосипеде. — Для меня она — целая эпоха.

Прекрасно его понимал, но помочь ничем не мог. Начал было говорить банальные слова о том, что уже 4 марта картина выйдет в кинотеатрах, но интерес ко мне угас — мужчина заприметил нового гостя и направился с известным вопросом к нему.

Я не бывал на премьерах других отечественных спортивных блокбастеров, и может быть, подобное — обычное дело. Но меня такой ажиотаж впечатлил.

Слезы

Внутри все было по-семейному. Практически все друг друга знали. Большая часть — свидетели и участники событий, которые показаны в фильме. Всем было что вспомнить и о чем поговорить.

Одна из главных звездочек вечера — Ангелина. Внучка Елены Валерьевны. Она же сыграла роль юной Лены Трубицыной.

— Наверное, теперь хочешь стать актрисой? — спросили у Ангелины.

— Нет! Не хочу. Хочу — лыжницей! — бойко отрапортовала девятилетняя спортсменка.

Хотя в кадре она выглядит прелестно. Увидите — убедитесь.

— Вы смотрели «Белый снег» уже третий раз. Теперь слез не было? — вопрос Елене Вяльбе.

— Как это? Там, где мне хотелось, я плакала. Я достаточно сентиментальная. Если у человека есть чувства и душа — плакать абсолютно нормально.

Плакали в зале многие. Хотя чего-то нового в картине не было — практически все и так прекрасно помнили события тех лет. Несколько раз по ходу фильма все взрывались аплодисментами. Ну а уж после так, само собой, овации.

Фактология на уровне документалки

Главное в «Белом снеге» — достоверность. Если в «Движении вверх» и «Легенде № 17» ряд сюжетных линий сильно изменен, а еще ряд просто выдуман, то кино про Вяльбе — практически биография. Начиная с тяжелого детства и заканчивая феерическим чемпионатом мира-97.

— Более чем на 90 процентов — реальные события, — говорит Вяльбе. — Ну, полета на вертолете не было. Когда зрители посмотрят кино, поймут, о чем речь. И к королю Норвегии я ходила без мамы с сыном. Все остальное — было. Сюжет абсолютно правдивый, до мелочей.

— Король Норвегии на самом деле предлагал вам то, о чем говорится в фильме?

— Да. И ответила я точно так же. А после Нагано-98 аналогичное предложение поступало из японской императорской семьи. Разумеется, я снова отказалась.

— Постараемся сильно не спойлерить, но хочется уточнить пару моментов. Про отца — правда?

— Да.

— После той встречи вы с ним виделись?

— Когда я стала чемпионкой мира, мы пытались общаться какое-то время, но ничего не получилось.

— Флаг. Дочка олимпийской чемпионки Анны Чичеровой Ника спрашивала, почему вы не бросили его, когда в эстафете вас едва не настигла норвежка. Что ответите тем, у кого такой вопрос возникнет?

— Я бы никогда так не сделала. Никогда! Мы воспитаны на патриотизме. Для нас флаг — это что-то особенное. К тому же я не чувствовала дыхания норвежки.

— А если бы почувствовали?

— Ни за что не бросила бы. Могла бы смять, чтобы не развевался. Он реально был очень большой, и мне действительно дали его задолго до финиша. У нас даже появились мысли — может быть, это какая-то диверсия? До сих пор не знаю, кто мне дал этот флаг. Да еще на середине спуска.

Человек потом ни разу нигде не объявился. Обычно люди так радуются, когда становятся причастными к таким историям, а тут...

— Еще один вопрос, смысл которого читателям станет понятен после просмотра фильма. Франц, когда вырос, все понял?

— Он никогда и ни в чем не упрекнул меня. Думаю, да. Он все понял. Очень надеюсь.

Допинг и извинения

Один из самых сильных моментов картины — допинг-история в сборной России, случившаяся прямо по ходу чемпионата мира-97 в Тронхейме. Тогда Вяльбе взяла микрофон и извинилась за произошедшее прямо перед 70-тысячной публикой на стадионе. В кино показана документальная хроника произошедшего.

— Я плохо говорю по-немецки, — признается Вяльбе. — Какие-то слова были и на английском. Но люди меня поняли — и это самое главное. Я обращалась к ним искренне, от души.

В меня очень много заложил дедушка. Он всегда говорил: «Стой на своем». Но вместе с тем добавлял: «Если ты не права, найди в себе силы извиниться». Я считаю, это абсолютно правильно. Для меня на самом деле было странно, что никто тогда не собрал пресс-конференцию. Мне кажется, люди относятся с пониманием, когда ты признаешь свои ошибки. В Советском Союзе это было не принято, и сейчас, наверное, есть какие-то отголоски.

Вот история про Сочи-2014 — совсем другое. Я знаю, что мы всего этого не делали, и просто обязана была защищать своих спортсменов. Если бы там было хоть что-то, палец о палец не ударила бы. Я очень нетерпима к допингу. И убеждена, что говорить о его вреде нужно с самого детства, как только ребенок приходит в ДЮСШ. Нужно сразу объяснять, что это зло и обман.

Фишка «Белого снега»

В этом кино Елена Вяльбе не предстает идеальной. Она делает спорные поступки, ошибается. Иногда хочет все бросить и сдаться. И из-за того, что мы видим не совершенного робота, а живого человека, эмоций и переживаний куда больше. Показана настоящая жизнь обычной девочки, добившейся грандиозных спортивных достижений.

И особая прелесть в том, что события фильма свежи в памяти многих. Это не какая-то легенда, обросшая мифами. Каждый эпизод фильма можно подробно обсудить не только со свидетелями тех лет, но и с самой Еленой Вяльбе. Лучшей лыжницей ХХ века.