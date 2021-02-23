Лыжный чемпионат мира: на что реально может претендовать Россия?

В Оберстдорфе стартует самый загадочный чемпионат мира за последние десятилетия. Наша команда выступит без флага, но может быть на ведущих ролях.

Завтра в немецком Оберстдорфе стартует соревновательная программа чемпионата мира по лыжным видам спорта — турнира, который проводится раз в два года. На протяжении 12 дней мы будем ждать новостей о наших спортсменах, у которых есть все шансы сделать предстоящие старты более успешными, чем недавний чемпионат мира по биатлону. Во всяком случае, в лыжных гонках у нас один из сильнейших составов среди всех участников, а в прыжках с трамплина нам впервые в российской истории по силам зацепиться за одну медаль. На наши амбиции не влияет тот факт, что россиянам снова придется выступать под нейтральным флагом — пресловутые антидопинговые санкции распространяются и на Оберстдорф-2021.

Коронавирусный фактор

Прогнозировать исход предстоящего чемпионата малореально из-за того, что текущий сезон оказался практически сорван на фоне коронавирусных опасений. Сборная Норвегии по лыжным гонкам, завоевавшая два года назад десять золотых медалей из 12 возможных, пропустила большую часть этапов Кубка мира, в том числе многодневку «Тур де Ски». А самый титулованный действующий лыжник — трехкратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Йоханнес Клебо — с марта прошлого года стартовал на международной арене всего дважды. Кроме того, многие лыжники, в том числе из нашей сборной, переболели ковидом, и судить об их форме сейчас — чистый волюнтаризм. В Оберстдорфе нас гарантированно ждут сюрпризы — как приятные, так и не очень.

Главный тренер сборной России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» заявила о претензиях как минимум на одну золотую медаль и еще на 3-4 серебряные или бронзовые награды. Попробуем понять, на какие гонки будет сделана основная ставка и кого из конкурентов опасаться больше всего. Разумеется, главными звездами турнира лыжников наряду с Клебо будут обладатель «Большого хрустального глобуса» россиянин Александр Большунов, итальянский суперспринтер Федерико Пеллегрино и норвежка Тереза Йохауг, которая последние три года практически не проигрывает. Наверняка важным фактором станет профиль трасс, который, судя по первым отзывам, очень сложен и потребует максимальной концентрации даже от опытных спортсменов.

Важный нюанс — это последние большие старты перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Весь следующий сезон наверняка пройдет под флагом подготовки к главному турниру четырехлетия (это будет неимоверно сложно, с учетом того что олимпийские трассы из-за пандемии протестировать не удалось). Так что Оберстдорф для многих будет последним шансом соотнести свои амбиции с реальным раскладом сил. Ну и болельщики наконец смогут понять, кто в доме хозяин, без скидок на коронавирус. Есть также надежда на то, что в ход чемпионата на этот раз не вмешаются полицейские антидопинговые рейды, как было в Зефельде-2019, и что обойдется без околоспортивных разборок, как было на этапе Кубка мира в Лахти в январе 2021 года.

Ставка на марафон

Первые комплекты наград будут разыграны в классическом индивидуальном спринте в четверг. У женщин, если не случится инцидентов с завалами, практически наверняка выиграет шведка Линн Сванн. У мужчин все сложнее. У Большунова и Устюгова чуть больше шансов, если бы спринт бежали свободным ходом, но главные фавориты здесь норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Гений конькового спринта Пеллегрино навряд ли сумеет поучаствовать в разборках за золото в классике. Главная ставка Федерико — на командный спринт свободным стилем, где многое будет зависеть и от его напарника Франческо де Фабиани. У россиян тоже свои виды на командный спринт (причем и на женский тоже), правда, не совсем понятно, на какие дуэты сделают ставку наши тренеры. Наверняка многое будет зависеть от результатов скиатлона, который пройдет 27 февраля, за день до командного спринта.

В любом случае и в командном спринте, и в скиатлоне наша команда рассчитывает на медали. Но это навряд ли главная ставка россиян в Оберстдорфе. Безусловными фаворитами мы являемся в мужской эстафете. На этапах Кубка мира мы уже многократно били норвежцев, но на двух последних чемпионатах мира и на Олимпиаде-2018 сборная России неизменно была второй. Если подобное случится снова, это станет главным разочарованием ЧМ-2021. Что касается личных дистанционных гонок, то наилучшие шансы у Александра Большунова в классическом марафоне в последний день турнира. В коньковой разделке Клебо способен пробежать очень быстро — конечно, при условии что наберет лучшую форму. В женской интервальной гонке на медали будут претендовать Юлия Ступак и Наталья Непряева. Правда, последней придется выступать с недолеченным переломом руки.

Что касается прыжков на лыжах с трамплина, то в медальном плане у сборной России обозначен подиум в женских командных соревнованиях (26 февраля). Медалей на трамплине на чемпионатах мира у нас не было с 1978 года (даже в лыжном двоеборье дела лучше), так что, если нынешние планы станут реальностью, это станет огромным прорывом. Что касается современного лыжного двоеборья, то здесь мы привезли команду в Оберстдорф, увы, без малейшего шанса. Даже место в топ-10 станет для российских двоеборцев огромным успехом. Так что главная надежда на ЧМ-2021 все равно на лыжников, и при удачном раскладе мы можем если не выиграть медальный зачет, то быть в нем очень высоко.

Состав сборной России

Лыжные гонки

Мужчины: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Анна Нечаевская, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

Прыжки на лыжах с трамплина

Мужчины: Михаил Назаров, Евгений Климов, Денис Корнилов, Данил Садреев, Илья Маньков, Михаил Пуртов.

Женщины: Ирина Аввакумова, Кристина Прокопьева, Софья Тихонова, Анна Шпынева, Ирма Махиня, Александра Баранцева

Лыжное двоеборье

Мужчины: Александр Миланин, Самир Мастиев, Эдуард Жернов, Артем Галунин.

Женщины: Стефания Надымова, Чулпан Валиева, Светлана Гладикова, Анастасия Гончарова.

Расписание чемпионата мира

Лыжные гонки

24 февраля, среда. 14.30 Женщины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 5 км (свободный стиль)

24 февраля, среда. 16.30 Мужчины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

25 февраля, четверг. 14.45 Мужчины/женщины. Индивидуальный спринт (классический стиль). Квалификация

25 февраля, четверг. 17.15 Мужчины/женщины. Индивидуальный спринт.

Финалы (классический стиль)

27 февраля, суббота. 13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

27 февраля, суббота. 15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье. 13.00 Мужчины/женщины. Командный спринт. Квалификация (свободный стиль)

28 февраля, воскресенье. 15.00 Мужчины/женщины. Командный спринт. Финалы (свободный стиль)

2 марта, вторник. 15.15 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

3 марта, среда. 15.15 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (свободный стиль)

4 марта, четверг. 15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница. 15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота. 14.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (классический стиль)

7 марта, воскресенье. 15.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км (классический стиль)

Прыжки на лыжах с трамплина

24 февраля, среда. 20.00 Женщины. HS106. Индивидуальные соревнования. Квалификация

25 февраля, четверг. 19.00 Женщины. HS106. Индивидуальные соревнования

26 февраля, пятница. 19.15 Женщины. HS106. Командные соревнования

26 февраля, пятница. 22.30 Мужчины. HS106. Индивидуальные соревнования. Квалификация

27 февраля, суббота. 18.30 Мужчины. HS106. Индивидуальные соревнования

28 февраля, воскресенье. 19.00 Микст. HS106. Командные соревнования

2 марта, вторник. 20.00. Женщины. HS137. Индивидуальные соревнования. Квалификация

3 марта, среда. 19.15. Женщины. HS137. Индивидуальные соревнования

4 марта, четверг. 19.30. Мужчины. HS137. Индивидуальные соревнования. Квалификация

5 марта, пятница. 19.00. Мужчины. HS137. Индивидуальные соревнования

6 марта, суббота. 19.00. Мужчины. HS137. Командные соревнования

Лыжное двоеборье

26 февраля, пятница. 12.15 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS106

26 февраля, пятница. 18.00 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 10 км

27 февраля, суббота. 12.00 Женщины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS106

27 февраля, суббота. 17.30 Женщины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 5 км

28 февраля, воскресенье. 12.00 Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS106

28 февраля, воскресенье. 17.00 Мужчины. Лыжи. Эстафета, 4х5 км

4 марта, четверг. 13.00 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS137

4 марта, четверг. 17.15 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 10 км

6 марта, суббота. 12.00 Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS137

6 марта, суббота. 17.00 Мужчины. Лыжи. Командный спринт, 2х7,5 км

Заявки некоторых сборных по лыжным гонкам

Норвегия

Мужчины: Йоханнес Клебо, Эрик Валнес, Пол Голберг, Ховард Сулос Таугбель, Эмиль Иверсен, Шур Рете, Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер, Харальд Амундсен, Мартин Левстрем Ниенге, Сиверт Вииг, Мартин Йонсруд Сундбю (личная квота на разделку)

Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Анне Кьерсти Калво, Матильде Мирвол, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свенсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тирил Венг

США

Мужчины: Кевин Болджер, Сими Хэмилтон, Логан Ханнеман, Дэвид Норрис, Бен Огден, Скотт Патерсон, Гас Шумахер, Джей Си Шонмейкер, Хантер Вондерс

Женщины: Сэйди Бьорнсен, Рози Бреннан, Софи Колдуэлл, Джесси Диггинс, София Локли, Джулия Керн, Катарина Огден, Хейли Свирбул

Франция

Мужчины: Люка Шанава, Валентен Шовен, Ришар Жюв, Андриен Бакшайдер, Жан-Марк Гийар, Уго Лапал, Морис Монифика, Клеман Парисс, Жюль Лапьер

Женщины: Дельфин Клодель, Флора Дольчи, Лена Кинтен

Швеция

Мужчины: Антон Перссон, Бьерн Сандстрем, Калле Халфварссон, Йенс Бурман, Йохан Хеггстрем, Карл-Йохан Вестберг, Маркус Грате, Оскар Свенссон, Виллиам Поромаа

Женщины: Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Фрида Карлссон, Майя Дальквист, Линн Сванн, Йоханна Хагстрем, Йонна Сундлинг

Финляндия

Мужчины: Ристоматти Хакола, Пертту Хювяринен, Лаури Леписто, Юхо Микконен, Йони Мяки, Ийво Нисканен, Маркус Вуорела, Лаури Вуоринен

Женщины: Ясми Йоэнсуу, Анне Килленен, Катри Люлюнперя, Йохана Матинтало, Лаура Мононен, Вилма Ниссинен, Криста Пярмякоски, Риитта-Лииза Ропонен

Швейцария

Мужчины: Йонас Бауманн, Дарио Колонья, Роман Фургер, Йовиан Хедигер, Косер Эрван, Беда Клее, Кандиде Пралонг, Шаад Роман, Джейсон Реш, Валерио Гронд, Яник Рибли

Женщины: Надин Фендрих, Лорин ван дер Граафф, Алина Майер

Италия

Мужчины: Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Майкол Растелли, Симоне Дапра, Паоло Вентура, Давиде Грац, Симоне Мочеллини, Стефано Гарденер, Мирко Бертолина, Дитмар Неклер

Женщины: Грета Лоран, Люсия Скардони, Анна Комарелла, Франческа Франки, Катерина Ганц, Николь Монсорно, Эмили Жанте, Мартина Ди Чента, Илария Дебертоли

Германия

Мужчины: Лукас Бегль, Янош Бруггер, Йонас Доблер, Фридрих Мох, Флориан Ноц

Женщины: Виктория Карл, Пиа Финк, Антония Фребель, Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Софи Крел, Лиза Ломанн