«На ЧМ-2021 не должно быть досадных мест. Большунов может сделать шаг к золоту»

Интервью специалиста сборной России по лыжам Анатолия Волкова — о здоровье Большунова и работе на высоте перед Оберстдорфом.

Научный сотрудник национальной сборной Анатолий Волков стал широко известен после того, как заснял необычную картину на чемпионате мира в Оберстдорфе. Официальные гонки еще не начались, а российские грузовики уже стояли накрытые брезентом, спортивные костюмы вовсю обклеивались скотчем. Это, к сожалению, особенная часть подготовки сборной России, которой нет у других команд. Норвежцы, так сказать, еще не доросли — хотя кто знает, что нас ждет в будущем.

По словам члена комплексно-научной группы, такая «подготовка» вызвала скорее смех, чем разочарование. Помимо этой истории Волков рассказал много интересного о том, что творится в Оберстдорфе. Главная его работа — сбор и анализ информации о тренировочной нагрузке спортсменов. Но когда сотрудники сборной в принципе так хорошо изъясняются, это прекрасно для лыжного спорта. Биатлон по популярности уже почти обогнали. Того и гляди хоккей с фигурным катанием зашатаются. Но для этого в Оберстдорфе нужны золотые медали, которых в сборной сильно ждут.

Даже норвежцы смеются над брезентом на наших грузовиках

— Анатолий, как произошла эта ситуация с накрытыми брезентом грузовиками? Вас попросили их накрыть? Или, может, вы утром проснулись — а люди FIS тащат брезент по городу?

— Это было требование ВАДА, она предписывала убрать всю символику, флаги, названия страны. Так что да, нам сказали — мы поработали скотчем, что-то обернули в плед. Маленькие автобусы еще нужно будет заклеивать, мы это сделаем.

Не могу сказать, что это сильно ошарашило, удивило. Но отношение к этому, конечно, как к какому-то цирку. Для нас на чемпионате мира важнее всего спортивный фактор. То, что происходит в закулисье, заклеивание флагов и гербов — на втором плане. Больше посмеялись, потому что приехали сюда в первую очередь соревноваться. Пусть прозвучит банально, но для нас спорт вне политики. Так что произошедшее не выбивает из колеи, а скорее забавляет.

— Остальные команды как к этому относятся? «Так вам и надо» или тоже забавляются?

— Все иностранные тренеры точно так же, как и мы, не понимают эту ситуацию и смеются. Даже норвежцы. Мы общались с ребятами из разных стран здесь. Все знают, откуда мы, и люди недоумевают, что происходит. Отношение действительно в общем скорее шутливое. Что логично, катастрофу из этого делать не стоит.

— По идее, так в принципе и должно быть же, нет? Если есть решение суда, с которым согласились, то вот, его исполняют.

— Да, с ним согласились, поэтому убираем и заклеиваем символику. Я и говорю, что для сборной на этом чемпионате куда важнее хорошо выступить и доказать на лыжне, что мы одна из сильнейших наций, чем разбираться, кто нас не уважает и что там не так с заклеиваниями.

Наши сервисмены приехали в Оберстдорф за неделю до всех конкурентов

— Давайте тогда про спорт. Президент федерации Елена Вяльбе озвучила медальный 1-1(2)-1(2), кому-то он мог показаться даже скромным. Настрой перевыполнить?

— Елене Валерьевне виднее всего как руководителю федерации картина медального плана. Трасса мягкая, нашим тяжеловесным спортсменам будет сложно и в спринте, и на длинных дистанциях бороться. Мы поставили план, соотносящийся с реалиями. Будет он перевыполнен — прекрасно, будет недовыполнен — не очень хорошо. Норвежская сборная очень сильна, шведы тоже сюрприз могут преподнести — да многие нации.

— Большунову тоже будет на немецкой трассе тяжело? Он скорее тяжеловес или легковес? В Норвегии точно есть ребята полегче.

— Александр вообще в отдельной категории. Не сказать, что он легкий или тяжелый, но он достаточно силен сам по себе, чтобы претендовать на призы в любой гонке. Он доказал это на собственном опыте, на множестве гонок Кубка мира — он может биться и побеждать в любых условиях.

— То есть сильный плюс не меняет его шансов на медали? Соревноваться на севере или здесь — разницы не было бы?

— Не думаю, что для него это большая проблема. Вспомните Зефельд. У него был, если можно так говорить, провал на пятнашке (Александр занял восьмое место. — Прим. «СЭ»), когда была самая жаркая погода, но в остальных гонках он брал медали. Там тоже были непростые условия, теплая трасса. Несмотря на все эти казусы, ему удавалось брать награды. Александр — боец, он готов при любом состоянии трассы.

— Вы наверняка много видели комментариев, мол, по теплой погоде у нас хуже катят лыжи, что норвежцы лучше готовят. Есть ли согласие с наличием этой проблемы в сервис-бригаде и, если да, как перед чемпионатом мира готовились, чтобы переломить этот тренд?

— Я прекрасно понимаю болельщиков, их вопросы. Но должен сказать, что наш сервис — отборные ребята, которые не жалеют себя, работают с утра до вечера, тестируют варианты смазок, лыж, и Сергей Лопухин есть со своей шлифовальной машиной. Если происходит промашка — она сразу обсуждается везде, и их смешивают с дерьмом. Когда хорошие гонки — все супер, никто не вспоминает, когда плохие — моментально сервис становится плохим. Я бы не стал на ребят сверхответственность возлагать. Я этот процесс вижу каждый день, тут свое дело знают. Промахи есть и у норвежцев, и у шведов, но у нас как-то делают на этом акцент.

— Но теплая погода — действительно фактор?

— На тепло, конечно, обкатываем много структур. У нас сервис неспроста сюда прилетел 13 февраля, заранее. Раньше всех и за неделю до конкурентов.

— Ого.

— Именно чтобы обкатать все на оберстдорфском снегу. Говорю же, круглосуточная работа. Просто когда что-то не так — весь негатив катится на сервис со стороны болельщиков, самых разных людей. Но ребята не халявят. Иногда в подобных ситуациях ощущаешь несправедливость какую-то. Десять гонок отработали нормально, на одиннадцатую промах — и сервис сразу виноват. Промахи иногда будут. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Большунов приболел перед стартом, но мы верим, что он сделает решающий шаг к золоту

— У вас сейчас идут контрольные старты. Как выглядят наши?

— Конечно, каждый подходит к чемпионату в своем состоянии. Кто-то еще под загрузкой, но картина изменится в ближайшие дни. Вообще есть неофициальная закономерность, что те, кто выигрывает последние перед чемпионатом мира этапы Кубка, не побеждают на самом чемпионате. То есть даже те люди, у кого сейчас не слишком быстрые секунды, могут в ближайшие дни показать большой прирост. Данные старты скорее как проработка — ну и разбежаться, снять напряжение.

Но есть, конечно, и некие отборочные функции. Тренерский штаб тоже делает свои прикидки. Потому что на спринт существуют разные варианты. Костяк — Ретивых, Большунов, Устюгов, они неприкосновенны, это понятно. Среди претендентов на четвертое место были варианты — Терентьев, Мальцев, Ардашев, и по результатам стартов однозначного вывода сделать было нельзя. У нас в принципе с такой конкуренцией сложно иногда принять решение, оно принимается буквально в вечер перед гонкой. Выбор в итоге был сделан по совокупности разных факторов, но распространяться о нем я не буду.

— В разделке были неприкосновенные? Большунов бежал?

— Нет. Думаю, Большунов имеет право стартовать в любой гонке. Если он от какой-то гонки откажется — уже другие спортсмены могут претендовать, объективно. Он тренируется по своей программе, работает над своими нюансами. Он вообще, скажу вам, раньше времени здесь оказался. По плану он должен был сидеть на высоте 2000 м в Италии до сих пор, до сегодня. Но из-за того, что он немного приболел — простуда, — Юрий Викторович Бородавко решил его спустить сюда, на 900 метров. Чтобы он побыстрее восстановился и отошел от болезни. Поэтому здесь он не принимал участия ни в каких стартах. Он может пробежать и спринт, и дуатлон, любую гонку. Спокойно работает по своему плану, делает свои проработки.

— Дай Бог, чтобы болезнь не сказалась.

— Со стороны все выглядит нормально. Я наблюдаю, как Александр здесь делает классическим стилем ускорения, проработку в гору. Прилично, мне кажется, он в своей тарелке.

— Два года назад перед чемпионатом мира в Зефельде тоже было ощущение, что мы близки к золоту и можем цеплять норвежцев, Большунов долго лидировал в Кубке мира. Но было обилие серебра. Есть сейчас ощущение противостояния с норвежцами в команде, мол, что пора уже брать и наконец обыгрывать?

— Слушайте, у нас в команде общее настроение — показывай, что ты можешь в данный момент, а там будь что будет. Юрий Анатольевич Чарковский его проводит в том числе. Никто ни на кого не воздействует экстремально, чтобы психику не задевать. Но в глубине души мы тут надеемся хотя бы на одно золото. Чтобы не как в Зефельде, где куча вторых-третьих мест, часто досадных. Здесь Александр Большунов может сделать решающий шаг к золоту. Мы надеемся, что он подтянул свой тактический аспект. В физическом плане он готов почти всегда. Для первого места не хватало именно тактики. Верим, Александр все это учел и будет способен взять здесь золото.