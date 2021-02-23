Президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе — об ожиданиях от ЧМ-2021, травме Устюгова и любимом комментаторе

Президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе за два дня до старта чемпионата мира-2021 в немецком Оберстдорфе в эфире проекта «На лыжи» ответила на самые актуальные вопросы. Как состояние упавшего в контрольной гонке Сергея Устюгова, выступит ли на ЧМ Наталья Непряева, что происходит с трассой в плюсовую температуру и в чем за последние два года прибавил Александра Большунов.

Об Устюгове

Сергей сказал, что если не сможет сделать сегодня весь запланированный объем работы, то, скорее всего, не будет стартовать в спринте 25 февраля. Ждем его решения, но ситуация не радужная. Есть ли у него шанс выступить в других гонках ЧМ? Мы планировали посмотреть Сергея на Кубке мира в Нове-Место на 15 км, но соревнования отменились из-за коронавируса. Так что возможности его проверить не было. Если говорить о его неплохих результатах на Кубке мира в Фалуне (12, 7 и 4-е места), то остальные наши ребята были уставшими после «Тур де Ски» и этапа в Лахти. А Сергей был налегке. Сравнивать не совсем корректно. Будем смотреть, что он скажет: побежит он спринт или нет. Если нет, то вряд ли мы сможем ему что-то предложить. Реальность такова. Все ребята отбирались на каждую гонку, была жесткая конкуренция. За былые заслуги неправильно что-то менять. Думаю, любой тренер с этим согласен.

О Большунове

За последние два года он стал более стабилен, опытен, уверен в себе. Самый ли это одаренный лыжник, которого я видела? Сложно сказать. Я бы не сказала, что Бог наградил Сашу большим талантом, чем у того же Сергея Устюгова. Просто он очень целеустремленный и трудолюбивый. Порой чересчур трудолюбивый. Его не надо лишний раз мотивировать. Все вместе это дает результат. В каких гонках Большунов будет участвовать на ЧМ-2021? Саша хочет бежать все. Я с чем-то не согласна. Будем смотреть. Все зависит от того, как для него сложатся первые две гонки.

О Непряевой и Сориной

Сорина через неделю после травмы начала кататься на лыжах. Сейчас она полноценно тренируется, два дня назад выиграла контрольную гонку. Надеюсь, что ее травма в прошлом, все забыто. Понятно, что поначалу она принимала обезболивающие, была наложена лонгетка. Все это неудобно, но у Татьяны есть характер, она умеет терпеть. Что касается Непряевой, то пять дней назад мы разговаривали с Юрием Бородавко относительно ее состояния. Он сказал, что она катается с двумя палками, делает хороший объем работы. Да, рука болит, пальцы болят, но даже врач говорит, что ей надо работать через боль. Тогда все будет быстрее заживать. Наталья точно будет участвовать на ЧМ. Могу пожелать ей удачи, так как этот сезон для нее не складывается.

О Ступак

Какая у нее форма? Увидим послезавтра, самочувствие хорошее. Ни для кого не секрет, что Юля боится проходить спуски. Будем надеяться, что все сложится хорошо.

О статусе сборной на ЧМ

Мы не обсуждаем эти вопросы. Не стоит нагнетать. Примерно 80-90% нынешнего состава сборной России были на Олимпиаде в Пхенчхане и уже прошли через все это. Понятно, что это обидно, но спортсмены должны сконцентрироваться только на подготовке. Осталось два дня до старта, не стоит акцентировать на этом внимание. К тому же мы выступим под флагом Олимпийского комитета России. Будем на него смотреть с гордостью.

О приемлемом результате

В каком случае я смогу сказать, что довольна итогами ЧМ? Если будет золотая медаль.

О состоянии трассы в Оберстдорфе

Вчера и сегодня снега здесь было много, но плюсовые температуры его прибили. Сейчас это галимый лед. Для всех это будет проблемой. Это и опасность на спусках, и головная боль для смазчиков. Посмотрим. Все в одинаковых условиях, это самое главное. Но организаторы должны что-то предпринять. Ведь на контрольной гонке упал не один Устюгов. Падения были у Спицова, Ардешева, Терентьева... Серьезно пострадал только Серега. Скиатлон на такой трассе — это будет жесть. Люди просто разобьются. Как у мужчин, так и у женщин.

О комментаторах

Мне кажется, что очень хорошо получается у Александра Панжинского. К репортажам на юниорском чемпионате мира он был отлично подготовлен, знал фамилии личных тренеров, откуда спортсмен и другие интересные нюансы. Это плюс для комментатора. Люблю слушать и Александра Легкова. Саша говорит от души, болеет за наших спортсменов.

О Ларькове

Андрей не очень хорошо восстанавливается после перенесенного коронавируса, и не только он. При этом он не выпал из нашей обоймы. Не думайте, что если спортсмен не попал на ЧМ, то мы ставим на нем крест. Он останется в команде и в следующем году будет готовиться к Олимпиаде.

О юниорском ЧМ

Есть позитивные, приятные моменты, есть не очень, но в целом я никогда не ставлю перед юниорами и даже перед спортсменами U-23 задачи кровь из носа выиграть золотую медаль. Знаю очень много случаев, когда многократные чемпионы мира по юниорам ничего не добились в большом спорте. Всегда говорю тренерам юниорской сборной: вы команда, которая работает только на будущее. Вы должны дать спортсменов, которые дадут результат в основной команде.

Из юниоров не стоит никого брать в основную команду на следующий год. У нас сейчас очень сильная сборная, каждому старшему тренеру своей группы даже нужно отсеять людей, которые не тянут. Потому что нам целиком и полностью надо сконцентрироваться на тех лыжниках, которые должны отобраться на Олимпийские игры-2022 и дать там результат. На ЧМ-2021 у нас заявлено по 12 спортсменов, на ОИ-2022 поедет только по восемь. Это новая квота, было десять. Представляете, какой будет накал, чтобы отобрать лучших из лучших!