«Для нас это не скромно». Вяльбе объявила медальный план сборной России на чемпионат мира

Федерация ждет от наших лыжников четыре-пять медалей, в том числе одно золото.

До чемпионата мира по лыжным видам спорта осталось чуть больше недели, официально первые гонки начнутся 24 февраля в понедельник. Биатлонный чемпионат мира ожиданий пока не оправдывает и взрыва интереса не вызывает. Согласно уже опубликованным рейтингам, среди москвичей средний рейтинг трансляций на «Матч ТВ» составил 1,6%, на Первом канале — 2,3%. Это немногим выше показателей Кубка мира, и даже у лыж по ходу сезона периодически были показатели в районе 1,5%, а финал «Тур де Ски» смотрели 1,9% по Москве и России.

А вот лыжный чемпионат мира сразу вслед за биатлонным как раз может занять освобождающуюся нишу. Пожалуй, для лыжных гонок сейчас исторический шанс дать пинка биатлону своими высокими результатами. Елена Вяльбе вчера была на «Вечернем Урганте» и вообще действует смелее — лыжники даже озвучивают количество ожидаемых наград.

Одно золото — не маловато для Большунова?

Правда, до сих пор не очень понятны перспективы сборной России и даже ее конкретный состав. По интернету ходит вариант предварительного списка, но окончательной заявки нет. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в ответ на вопрос корреспондента «СЭ» призвала подождать, зато озвучила конкретный медальный план, что для нашего спорта в последние годы редкость.

— Как только мы посчитаем необходимым, состав сразу появится у нас на сайте. А куда вы торопитесь? Неделя еще есть. Ожидания от чемпионата мира? У нас есть медальный план, он существует у каждой команды. Когда люди говорят: «Мы не планируем, у нас нет медального плана», — мне очень странно это слышать. Потому что по окончании Олимпийских игр каждая федерация сдает комплексную целевую программу в Министерство спорта, где указаны медальные планы по каждому году. И она утверждается. Наш план — одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые. Кажется скромным? Для нас это не скромно, это реальная жизнь, — сказала Вяльбе.

Учитывая то, что Александр Большунов в последние недели предстает этаким доминатором от лыж, одно золото в шести гонках кажется осторожным прогнозом. Но это и правильно — все помнят, в том числе и в ФЛГР, как два года назад наши в схожей ситуации остались с урожаем серебра, а норвежцы угадали с пиком формы и выиграли десять гонок, оставив две шведкам.

Всего в лыжах разыгрывается 12 комплектов наград — спринты (личный и командный), разделка, масс-старт, скиатлон и марафон, все виды есть и у мужчин, и у женщин. В последнее время на Кубке мира пробуют смешанные эстафеты, обсуждали экзотические варианты с гонками на трассах с препятствиями или 200-метровки на выбывание — но это, видимо, вопрос будущего.

Тренер Юрий Бородавко говорит о том, что под вопросом несколько кандидатур из молодежного состава, которые проявили себя на юниорском чемпионате мира. Вероятно, некоторые герои Вуокатти поедут учиться у взрослых:

— Основной состав был предварительно объявлен, но по двум-трем спортсменам, которые отобрались с молодежного чемпионата мира, были вопросы. Это не принципиально, даже не то чтобы отбор — скорее поощрительная поездка молодым спортсменам, чтобы подготовить их, дать посмотреть, с кем им соревноваться в будущем. Собираемся брать кого-то — очень ярко проявили себя Крупицкая, Степанова, Ардашев рассматривался и едет. Он уже приехал в Оберстдорф. Состав по большому счету определен, осталось объявить. Никакой паники нет. Но те, кто будут 11-12-м номером, на 99 процентов не будут участвовать в чемпионате мира.

Никто чемпионат мира не пропускает, несмотря на травмы

При этом, по словам тренера, все травмированные успели вернуться в обойму до чемпионата мира:

— В лыжных гонках сложно предугадать, после травмы надо восстановиться, выйти на определенный уровень. С Натальей Непряевой нет полной неопределенности, когда она будет стартовать. Будет зависеть от того, как у нее рука. Не говоря уже о более молодых спортсменах, уровень их пока далек от того, который требуется на чемпионате мира. Вполне вероятно, Наталья будет стартовать во всех гонках. Может быть, начнет не со спринта. На сегодняшний день она катается уже с двумя палками, но болевой синдром присутствует. Как будет дальше — посмотрим, но в любом случае надо делать все, чтобы она была конкурентоспособна, а не номер приехала отбывать.

— Что с остальными травмированными, в том числе выбывавшими из-за коронавируса? Жамбалова болела, например.

— Алиса от коронавируса тоже восстановилась, тренируется, в Оберстдорфе будет участвовать в контрольных соревнованиях, посмотрим по форме. Все, кто был травмирован, в обойме, никто чемпионат не пропускает. Основной костяк у нас определен, но будем изучать ситуацию уже на месте. Однако если и будет ротация, то минимальная.

Прямо перед чемпионатом мира должна была состояться генеральная репетиция — этап Кубка мира в чешском Нове-Место. Но он был отменен буквально за две недели до начала. По мнению Вяльбе, FIS поступила правильно, хотя изменения в подводке к главному турниру это вызвало:

— Отмена внесла некоторые коррективы в нашу подготовку, но надеюсь, что мы сможем провести хорошие контрольные тренировки с нашими иностранными коллегами уже на трассе чемпионата мира, перед соревнованиями. Произошедшее — не совсем следствие позиции FIS или даже принимающей стороны, Нове-Место. В этой ситуации FIS сделала абсолютно правильно, поддерживаю организаторов. Дело в том, что определенные карантинные меры внесла Германия, и если ты приезжаешь из Чехии, то приходится сидеть десять дней на карантине. Никого из лыжников это не устраивало, не только нас. В Чехию бы просто никто не поехал. И это не было известно давно, как лукавят некоторые. Мы получили информацию из Германии за день или два до решения об отмене.

Добавим, что Вяльбе отказалась отвечать на вопросы о возможности столкновений на трассе на чемпионате мира: «Я на вопросы по этой теме не отвечаю». Наверняка нашим бы хотелось, чтобы на них в принципе не пришлось отвечать на ЧМ. Но пока вся логика сезона свидетельствует об обратном. Толкаться в Оберстдорфе, видимо, придется — убедительно, но аккуратно.

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