Йохауг заработала больше Большунова на ЧМ в Германии

Норвежский портал Dagbladet 9 марта опубликовал призовые лыжников за чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

Больше всех среди лыжников и лыжниц заработала норвежка Тереза Йохауг. Сумма призовых 14-кратной чемпионки мира составила 513 536 норвежских крон (около четырех с половиной миллионов рублей).

По данным издания, россиянин Александр Большунов заработал 350 224 норвежские кроны (около 3 миллионов рублей), что является лучшим показателем среди мужчин.

Однако эти суммы не является окончательными. Как отмечает источник, кроме призовых от FIS, спортсмены получают дополнительные бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Тереза Йохауг на ЧМ-2021 выиграла четыре золотые награды (в спринте, скиатлоне, эстафете и марафоне).

Александр Большунов на ЧМ-2021 стал победителем в скиатлоне, выиграл серебро в марафоне и эстафете, а также в паре с Глебом Ретивых финишировал третьим в командном спринте.