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Бородавко — о желании Иверсена отдать золото: «Большунов не ждет подачек»

13:58
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Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» слова норвежского лыжника Эмиля Иверсена о готовности отдать золотую медаль чемпионата мира своему соотечественнику Йоханнесу Клебо, который был дисквалифицирован по итогам 50-километрового марафона.

Йоханнес Клебо и&nbsp;Александр Большунов.Клебо vs Большунов. Почему поломанная палка — больше чем случайность

«Это спорт, и Иверсен волен поступать со своей медалью так, как он считает нужным. Оправдывать это решение или принимать его я не хочу, так как отношусь к этому абсолютно ровно. Если бы такая ситуация была с Большуновым, то тут другой разговор. Во-первых, никто не собирается вручать медаль Александру. Во-вторых, Большунов всегда выходил и честно боролся, поэтому каких-то подачек он ждать не собирается», — сообщил Бородавко «СЭ».

Клебо первым пришел к финишу, но был дисквалифицирован за то, что сломал палку россиянину Александру Большунову. Из-за дисквалификации Клебо золото ушло Иверсену, а Большунов получил серебро. Сборная Норвегии подала протест на это решение.

(Артем Бухаев)

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