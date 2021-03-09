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Стала известна сумма призовых Большунова за чемпионат мира в Германии

12:16
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Норвежский портал Dagbladet 9 марта опубликовал призовые лыжников за чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

По данным издания, россиянин Александр Большунов заработал 350 224 норвежские кроны (около 3 миллионов рублей), что является лучшим показателем среди лыжников. На втором месте норвежец Ханс Холунн, доход которого составил 295 472 кроны (почти 2 миллиона 600 тысяч рублей).

Однако это сумма не является окончательной. Как отмечает источник, кроме призовых от FIS, спортсмены получают дополнительные бонусы от спонсоров и национальных федераций.

Александр Большунов на ЧМ-2021 стал победителем в скиатлоне, выиграл серебро в марафоне и эстафете, а также в паре с Глебом Ретивых финишировал третьим в командном спринте.

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